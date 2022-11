«No puedo estar en un gobierno que no aprueba sus presupuestos»

«Quiero pedir disculpas a toda la ciudadanía por este espectáculo tan bochornoso que estamos realizando aquí y del que todos somos partícipes». Así inició su última intervención el segundo teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, antes de anunciar que, si no se aprobaban los presupuestos, «seguramente» se iría a la oposición.

Martín criticó el «electoralismo» de las actitudes mostradas en el pleno «que no miran por el bien de los ciudadanos». «Mi conciencia no me permite estar en un gobierno que no aprueba sus presupuestos y se ve obligado a recurrir a un pleno extraordinario para pasar de nuevo esta vergüenza», afirmó.

El alcalde, Marcos Serra, advirtió que el anuncio del segundo teniente de alcalde era un asunto que se debía discutir y aprobar antes de hacerse efectivo, tendiendo la mano a un posible cambio de opinión. Sin embargo, tras el pleno, Martín ratificó ante los medios su intención de dejar el equipo de gobierno.

«Creo que puedo hace un buen trabajo y seguir desarrollando mi labor, aunque sea como concejal de la oposición», valoró el segundo teniente de alcalde, que apuntó que se trata de una decisión personal de la que ha informado a algunos miembros de su partido «aunque con otros integrantes de la formación no tengo ninguna relación».

Oposición abierta a acuerdos

Por parte de la oposición indicaron que, durante el receso, Marcos Serra les pidió qué necesitaban para poder abstenerse. «El problema está en la tramitación», señaló el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, «no se pueden hacer modificaciones (del presupuesto) a pesar de ser una aprobación inicial».

Planells aseguró que su partido está dispuesto a sentarse con el equipo de gobierno para ver qué modificaciones pueden hacerse para abstenerse «o incluso aprobar el presupuesto».

Pidió que, antes de llevar a cabo estas reuniones, el equipo de gobierno «ponga orden en su casa» y después se hable de presupuestos y de un pleno extraordinario.

Por parte de Unidas Podemos consideraron «lógica» la actuación de Joan Torres. Angie Roselló pidió cambios en el presupuesto con más medidas sociales para poder abstenerse o votar a favor. «Hemos pedido que se incremente la partida destinada a las organizaciones sociales del municipio, presupuestar medidas en materia de vivienda y la gratuidad de la escoleta de Can Coix tanto por la mañana como por la tarde».

La sorpresa de Torres

«Con Joan Torres todo es incertidumbre», indicó Marcos Serra tras el pleno.

El alcalde explicó que el documento que había presentado Torres en el pleno se lo dejó sobre la mesa el día anterior simplemente indicándole que debía echarle un vistazo. Recordó que dos de los acuerdos que el primer teniente de alcalde exigía que se pusieran en marcha fueron aprobados en el pleno del mes pasado. «Son cuatro puntos que no son importantes y por ellos se ha echado por tierra un presupuesto que tiene proyectos muy importantes», lamentó Serra.

Marcos Serra dejó en manos de su grupo político la decisión de destituir a Joan Torres tras su decisión en el pleno de ayer. «Si lo tuviese que decidir en caliente a veces lo echaría del pleno, pero intentamos mirar por el bien de Sant Antoni», matizó.

Torres ofreció sus declaraciones a través de una nota de prensa en la que indicó que llevaba días intentando hablar con el alcalde sin lograrlo. «Tenemos un pacto de gobierno, pero no es un voto en blanco a todo lo que diga el alcalde. Queremos que las iniciativas que proponemos, muchas de ellas sin un coste económico, se lleven a cabo lo antes posible», indicó Torres.

«No entendemos cómo el alcade no ha accedido en estas propuestas y así poder aprobar los presupuestos. A partir de ahora nos tenemos que sentar para pactar unos presupuestos en los cuales todos los partidos que formamos parte del equipo de gobierno de Sant Antoni estemos de acuerdo», sentenció Torres, que no valora ahora mismo abandonar el gobierno municipal.