Caos en Sant Antoni: el teniente de alcalde Joan Torres vota en contra y bloquea los presupuestos

Los presupuestos del Ayuntamiento de Sant Antoni para el ejercicio 2023 no han salido adelante esta mañana en el pleno ordinario tras recibir el voto negativo del primer teniente de alcalde, Joan Torres, y de los grupos de la oposición PSOE-Reinicia y Unidas Podemos.

Torres ha planteado durante su intervención un ultimátum al alcalde, Marcos Serra, para dar su voto favorable al presupuesto: exigía un compromiso para poner en marcha antes del 31 de enero cuatro acuerdos de pleno que no están presupuestados para 2023. Torres ha desvelado que ayer le presentó al alcalde un documento para que se firmase ese compromiso y le ha plantado de nuevo este documento sobre la mesa en el pleno.

“Señor alcalde, he iniciado mi intervención pidiendo un gesto. No pido que se ejecuten los proyectos, sino que se inicien. Quiero pensar que es posible en dos meses poner en marcha los trámites para llevar a cabo cuatro acuerdos de pleno. Le he pedido que firme este documento y, si no lo hace, votaré en contra de estos presupuestos”.

La exigencia implicaría la elaboración de un reglamento de adquisición de obras de arte para las calles del municipio, modificar la ordenanza de ruidos para establecer la instalación de limitadores que transmitan los datos de forma telemática, la redacción de la norma reguladora de los presupuestos participativos y la creación de la figura del defensor del ciudadano y redactar su reglamento. Todo ello para iniciarse antes del 31 de enero de 2023.

"Chantajista e irresponsable"

Marcos Serra ha tachado al primer teniente de alcalde de "chantajista e irresponsable". “En ningún momento me indicó que yo tuviera que firmar ningún compromiso”, le ha echado en cara a Torres, a quien recordó que su departamento no ha cumplido muchos de los compromisos de legislatura. Le ha indicado que existe un acuerdo de pleno y que eso ya obliga a la institución sin necesidad de poner fechas que “luego no se pueden cumplir”.

Los portavoces de los grupos PSOE-Reinicia y Unidas Podemos, Simón Planells y Fernando Gómez, han planteado tras un receso convocar un nuevo pleno extraordinario para dar tiempo a que se pudiera alcanzar un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2023. Por su parte, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ha anunciado que si no salen los presupuestos abandonará el equipo de gobierno y pasará a la oposición.