Medio Ambiente en Ibiza: El plan contra incendios de Sant Antoni destina 500.000 euros en limpieza para el primer año

Sant Antoni presentó este miércoles el primer plan antiincendios del municipio, que todavía debe esperar a su aprobación definitiva para materializarse, aunque desde la regiduría de Medio Ambiente confían en que salga adelante sin grandes obstáculos. La primera de las paradas previas a su entrada en vigor tiene lugar, de hecho, en una sesión plenaria del Ayuntamiento programada para hoy. La presentación del Plan Local de Prevención y Emergencias frente a incendios forestales corrió a cargo de la concejala de Medio Ambiente, Neus Mateu, y del responsable técnico del área, Diego Ponce.

Las intervenciones comprendidas en el plan supondrán el desembolso de 1.325.864,83 euros de cara a los diez años en los que estará vigente el plan desde que tenga efecto su aplicación. Gran parte de los fondos, medio millón de euros, se gastará el primer año -el Consistorio espera que sea 2023-, en el que prevé hacerse una limpieza de varias zonas forestales con el fin de minimizar el riesgo de fuego. Dos revisiones del plan se contemplan durante su vigencia: una a los cinco años de su inicio y otra al final.

La zonificación elaborada abarca tanto espacios públicos como parcelas privadas, y contempla una línea de ayudas para propietarios de terrenos que, sin formar parte de las áreas en las que se prevé acometer las tareas de limpieza, propongan llevar a cabo estas labores en sus fincas. Estas ayudas tienen detrás un presupuesto de 40.000 euros para el primer año. Mateu objetó que no se ha establecido un desembolso más amplio porque «la intención es que pueda tener una cierta continuidad».

Por otra parte, se pretende evitar que los núcleos urbanos puedan sufrir daños ante incendios, razón por la que se establecerán 37 fajas perimetrales contra fuegos en las zonas de interfaz urbano-forestal.

Para convertir en realidad las actuaciones previstas en el marco del plan, el proyecto aún debe dar varios pasos que afectan a su evaluación. En este sentido, el documento deberá recibir hoy el visto bueno del pleno municipal, para pasar más tarde por el filtro de la Dirección General de Emergencias del Govern, antesala de la exposición pública a la que debe someterse en última instancia.

Las actuaciones de limpieza, que conllevan la aportación financiera más importante, afectan, señaló Mateu, a una superficie de 365.100 metros cuadrados, el equivalente a 36,51 hectáreas de terreno. Se trata de trabajos, explicó, de gradeo, desbroce, poda de ramas bajas, tala y retirada de restos vegetales. Por otro lado, Ponce señaló que, con este plan, se van a cuidar zonas privadas que antes no recibían la protección debida.

En cuanto a las zonas en las que se trazarán los cortafuegos, se trabajará, detalla el Consistorio en una nota, en el casco urbano de Sant Antoni y en otros núcleos como sa Capella, Can Coix, Can Bonet, Can Germà, Can Vicent d’en Frit, Can Xicu Musson, Cap Negret, sa Serra o Sant Rafel.

Además de las 37 fajas perimetrales, «también se han identificado 16 tramos de carreteras, caminos o pistas forestales sobre los que apoyar tratamientos de la vegetación en los márgenes y que contribuyen al control de la propagación de los incendios». Otros espacios cartografiados son los de 124 parcelas «estratégicas» que corresponden a cultivos, «que pueden servir de refuerzo para la defensa de las zonas pobladas». Asimismo, se han identificado «1.190 parcelas correspondientes a casas aisladas o diseminadas.

Otra de las patas del plan la constituye la programación de charlas informativas y la publicación de «una guía con recomendaciones para asociaciones de vecinos y ciudadanos», así como en la organización de «simulacros en colaboración con Bomberos, Policía Local y Protección Civil».

Sobre los estudios integrados en las páginas del documento del plan, se incluye «un análisis de riesgo, la determinación de áreas críticas y elementos más vulnerables, la identificación de actividades y usos susceptibles de generar o verse afectados por un incendio y un inventario de medios e infraestructuras existentes». También se recogen «las actuaciones preventivas en cuanto a tratamientos sobre la vegetación, fajas perimetrales, propuesta de nuevos hidrantes y depósitos, limpiezas o programa de información, divulgación o sensibilización de la población».