La crisis de suministros aumenta hasta un 30% el precio del coche de segunda mano en Ibiza

¿Tiene sentido que un vehículo con dos o tres años de uso valga lo mismo o incluso sea más caro ahora que cuando salió del concesionario? Efectivamente, no tiene sentido, pero es lo que está sucediendo. La explicación se desarrolla en la información, pero el resumen lacónico lo ofrece Miguel Ángel Escandell, presidente de la Asociación de Talleres Libres, Recambios y Afines de Pimeef: «Es el mercado y funciona así. Si quieres comprar un coche ahora, hay que aceptar lo que hay».

Al margen de los caprichos de ese ente misterioso llamado ‘el mercado’, lo cierto es que se han producido una serie de circunstancias que han confluido en una tormenta perfecta y que han tenido un efecto acumulativo: la persistencia de la falta de microchips, semiconductores y de cableado eléctrico; el cuello de botella que se mantiene en los puertos chinos y que entorpece las redes de comercio mundial; la subida de materiales como el caucho y el aluminio, imprescindibles para la construcción de un automóvil, o el hecho de que las empresas de rent a car no hayan puesto en el mercado del vehículo de ocasión sus flotas.

«Durante los dos últimos años, las grandes flotas de renting han ido aguantando sus vehículos. Hay que esperar al final de esta temporada para que, por fin, los vayan soltando. Mientras, hemos sufrido una falta de vehículos en el mercado y eso, inevitablemente, supone un aumento de precio», explica Escandell, que señala que el incremento del coste del coche de ocasión varía según los modelos, pero que puede oscilar entre «el 15 y el 30%».

Más demanda, menos oferta

Los vehículos de segunda mano son más caros porque no solo ha disminuido la oferta sino que se ha incrementado la demanda. El motivo son los retrasos en el sistema de distribución y suministro de los vehículos, un problema que afecta principalmente a dos tipos muy concretos: por un lado, los vehículos comerciales y de carga, y por otro, los híbridos o eléctricos.

«En estos dos casos estaríamos hablando de plazos de entrega de nueve meses desde que realizamos un pedido», reconoce José Antonio Colomar, presidente de la Asociación Empresarial de Concesionarios o Distribuidores (AECA) de Automoción de Ibiza y Formentera. «Y claro, cuando a alguien le urge un vehículo, no puede esperar todo este tiempo y debe ir al mercado de ocasión». Y la demanda no para de crecer: «En los últimos dos años las empresas con vehículos comerciales no han actualizado la flota y, en muchos casos, ya tienen averías y necesitan ir renovando». El problema es, nuevamente, el cuello de botella en las redes del comercio mundial.

Estos retrasos también están lastrando la implementación de los turismos híbridos o eléctricos, que han visto cómo su incremento de cuota de mercado ha sufrido un frenazo: «El mercado de los vehículos con etiqueta de emisiones cero estaba teniendo un crecimiento exponencial pero, a causa de esta situación, se ha clavado en el 11% de la cuota de mercado, cuando nuestras previsiones eran que ya hubiera alcanzado el 20%».

La ansiada normalidad

La guerra también ha dificultado la normalización del mercado, ya que, a la falta de chips y semiconductores procedentes de China, hay que añadir la escasez del cableado eléctrico que procedía de las fábricas de Ucrania. No obstante, Colomar asegura que en el caso de los turismos que no son eléctricos, la situación se está normalizando progresivamente: «Persisten los retrasos, pero en los vehículos utilitarios, de gasolina, ya vamos regresando a una cierta normalidad».

Un regreso a la normalidad que también ansía el mercado de segunda mano y ocasión. «Estamos a la expectativa del final de la actual temporada», explica Miguel Ángel Escandell, que confía en que este invierno aflore al mercado un número importante de vehículos al mercado de ocasión, y cruza los dedos: «Creo que habrá una dinámica más positiva y que mejorará». Una dinámica que se verá si se confirma en la futura feria de vehículos de ocasión que se celebrará el próximo mes de noviembre.