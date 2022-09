Hikuri-Wachuma, también conocida como Ceremonia del Fuego Sagrado, es el evento que pretenden celebrar en Ibiza, concretamente en Sant Josep, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Sin embargo, los organizadores, con intención de captar asistentes, han publicado en Facebook su actividad, carente de todo tipo de permisos y en la que además se fomenta el consumo de sustancias tóxicas, y la Policía Local de Sant Josep ha advertido en uno de los comentarios de todos los delitos en los que incurrirían de llevarla a cabo.

A través de una publicación en sus redes sociales, bajo el hashtag 'Abraza árboles, no te los fumes', los agentes han recordado que las penas para aquellos que "promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas" van de los tres a seis años de prisión, además de una multa económica. Además, según la información de la policía municipal, la entrada a esta ceremonia ascendería hasta los 120 euros.

En una publicación detallada, la Policía Local de Sant Josep ha enumerado los diferentes delitos a los que pueden enfrentarse los organizadores de esta "ceremonia de sanación": ejercer una actividad itinerante menor sin título habilitante, carecer de seguro obligatorio para el desarrollo de una actividad, no contar con un servicio de admisión y control de ambiente interno y servicio de vigilancia ("Si la seguridad está formada por 'piratas' que también hay en este sector...¡no cuentan!") y utilizar espacios para realizar actividades no permanentes que no tengan la autorización preceptiva o que el arrendador anuncie la finalidad mencionada. Cada uno de estos cuatro delitos están castigados, aseguran, con multas que van desde los 3.001 euros hasta los 30.001. "Misticismo y norma deben conciliarse en sociedad", afirman para finalizar su advertencia los agentes.

Además, en el comentario que la policía dejó en la publicación de los organizadores, advierten de que estarán "atentos a cualquier incidencia que se nos participe relacionada con el evento, máxime si se llegase a producir en el entorno público, atendiendo especialmente a su producción en espacios naturales".