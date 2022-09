La UIB arranca con un nuevo doble grado y más plazas en Enfermería para Ibiza y Formentera

La sede pitiusa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) arranca el curso con dos novedades: el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria y un aumento de plazas en Enfermería, que pasa de las 20 por curso a las 25 actuales. «Tenemos que agradecer el esfuerzo económico de la conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, que lo ha financiado», dijo ayer el rector, Jaume Carot. Anuncio que realizó durante el acto inaugural del curso académico 2022-23 y la ceremonia de graduación de los alumnos del curso pasado.

Hasta este momento se han matriculado 306 estudiantes en la sede de Ibiza y Formentera, de los cuales 103 son de nuevo ingreso. Se trata de una cifra provisional, ya que la matrícula continúa abierta tanto para los grados como para los másteres universitarios y otros cursos de la UIB. El curso pasado hubo un total de 495 matriculaciones.

Por grados, el que mayor número de alumnos concentra es el de Derecho, con un total de 65. Le sigue el grado de Enfermería, con 61, y el de Turismo, con 57 estudiantes. La cuarta posición la ocupa el de Administración y Dirección de Empresas (55 alumnos), seguido del grado en Educación Primaria (48 matriculados) y la doble titulación de Infantil y Primaria, con una veintena de estudiantes.

En cuanto a la posibilidad de ampliar la oferta académica, Carot descartó que sea posible a corto plazo en el caso de la sede pitiusa. «La UIB no puede crecer indefinidamente y, además, no tiene sentido que lo haga. Andamos justos de instalaciones y hay estudios que aquí no tendrían una aceptación que hiciera posible su financiación», subrayó.

En este sentido, avanzó que, de cara al curso que viene, está previsto incluir tres nuevos grados en Mallorca (Farmacia, Ciencias de la Actividad Física y Deportes y Ciencias y Tecnologías Marinas) y una prueba piloto en Menorca (Ingeniería Informática). «Me gustaría aumentar la oferta en las Pitiusas, pero vamos a probar con el piloto en Menorca porque hay cierta demanda y se podría extender aquí», sostuvo.

El rector de la UIB recordó que la universidad pública no tiene fondos propios y «el alumno solo paga un 15% de matrícula de lo que cuesta el curso».

Financiación

«La financiación siempre se puede mejorar, pero no sería justo no reconocer lo que el Govern balear ha hecho al incrementar, de manera sostenida desde 2015, la transferencia a la UIB en un 50%», detalló Carot. Aun así, añadió que la universidad balear «sigue estando a la cola» en temas de financiación respecto a otras sedes universitarias españolas.

Al igual que anunció al inicio del curso pasado, el rector explicó que negocia con el Ejecutivo balear un contrato-programa que confía en que esté firmado entre los meses de octubre y noviembre. De lo contrario, «será una decepción para ambas partes», dijo.

Se trata de un convenio que permite fijar para los próximos cinco años cuál será la transferencia que el Govern hará a la UIB, lo que permitirá no tener que negociar el presupuesto cada año. Además, se plantea un extra de financiación si se alcanzan determinados objetivos.

Aniversario

La Universitat de les Illes Balears celebra el 25 aniversario de la creación de la sede de Ibiza y Formentera, que comenzó a funcionar el curso 1997/98. Los actos conmemorativos tuvieron lugar los meses de abril y mayo con diferentes actividades culturales.

Además de la oferta académica ya citada, tiene una programación estable de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), que empezó en 1999. La UIB también imparte actividades y talleres de fomento de las vocaciones y promoción de los estudios entre alumnos de Primaria y de Secundaria.