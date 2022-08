Narcotráfico en Ibiza: Segunda operación antidroga en la isla en menos de una semana

Ibiza suma con la de este lunes dos operaciones de envergadura contra el tráfico de drogas en menos de siete días. El pasado miércoles, una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y profesionales de Aduanas de la Agencia Tributaria culminaba con la detención de más de una veintena de personas pertenecientes a una organización vinculada a actividades de narcotráfico y de blanqueo de capitales.

En aquel caso, se llevaron a cabo registros en varios domicilios identificados como posibles puntos de recepción y distribución de drogas. Uno de los lugares inspeccionados fue una vivienda del edificio Brisol de la avenida 8 d’Agost. De la misma forma, se efectuaron entradas en otros puntos de la isla, varias de ellas en el municipio de Sant Josep.

Durante los registros, los agentes se incautaron de una cantidad no especificada de dinero en metálico y de cantidades de cocaína, hachís y marihuana que por el momento no han sido cuantificadas -sobre el caso recae un secreto de actuaciones-, además de diferente material no especificado.

Cabe recordar que a inicios de este mes de agosto, la Guardia Civil y la Policía Local de Formentera desarrollaron una operación de características similares en la Pitiusa menor. En este caso se registraron dos viviendas que funcionaban como puntos de venta de drogas.

Una de ellas se ubicaba en es Pujols, mientras que la otra se localizaba en Sant Ferran. En esta última, además, se ejercía la prostitución. Los agentes decomisaron 43.700 euros en efectivo y grandes cantidades de anfetaminas, cocaína, marihuana y hachís.