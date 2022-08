Salud detecta deficiencias en tres de cada cuatro bares y restaurantes inspeccionados

El Govern ha cerrado de forma temporal un total de cinco bares y restaurantes este año en Ibiza porque representaban un peligro para la salud de los clientes. En otros 17 los inspectores del departamento de Salud Pública encontraron suficientes deficiencias, y lo suficientemente graves, como para obligarles a solucionarlas de forma inmediata como única vía para evitar el cierre. En total, desde el inicio de este año se ha sancionado a 36 negocios de alimentación de la isla, señala la memoria de este departamento.

«Lo normal sería encontrarlo todo bien. No son los resultados que nos gustaría encontrar en las inspecciones», comenta Rosa Llull, jefa de sección de elaboración y servicio de comida de la conselleria balear de Salud. Y es que se han encontrado deficiencias en tres de cada cuatro establecimientos en los que se sirven o elaboran alimentos inspeccionados.

Sólo siete (3%) han recibido la calificación de «excelente», es decir, que no se ha detectado ninguna deficiencia o incumplimiento y apenas 47 la de «buena», que se concede a aquellos en los que se encuentran deficiencias «que no suponen un riesgo» para la salud de los consumidores. Esto puede ser que han detectado una estantería rota o se acaba de incorporar un nuevo manipulador que está acabando la formación necesaria.

Aunque estas inspecciones se llevan a cabo en todo tipo de establecimientos en los que se sirve o manipula comida, Llull destaca que la gran mayoría de los incumplimientos, especialmente los más graves, se concentran en bares y restaurantes. Esto se debe principalmente a la dificultad para encontrar personal cualificado así como a la elevada rotación de los profesionales, explica Llull.

149 Establecimientos controlados este año En lo que va de año los inspectores de Salud Pública han controlado un total de 149 establecimientos de alimentación. En total, se han hecho 269 inspecciones, ya que a algunos de ellos han tenido que regresar en varias ocasiones.

5 Locales obligados a cerrar temporalmente por deficiencias graves Hasta el momento, Salud ha decretado el cierre cautelar de cinco bares y restaurantes en los que encontró deficiencias graves para la salud de los clientes.

3% Bares y restaurantes reciben la calificación de «excelente» Únicamente el 3% de los establecimientos inspeccionados recibieron la calificación de «excelente» dado que no se detectaron deficiencias ni incumplimientos.

Cuando se decreta el cierre inmediato de un establecimiento es porque los problemas detectados pueden ocasionar un problema grave en la salud de los clientes. Hay un riesgo inminente. Es decir que si alguien consume algo en ese mismo momento puede enfermar. Esto es lo que ha pasado en cinco establecimientos (el 3% de los inspeccionados) este 2022 y en otros cinco (un 1%) el año pasado. Esta medida se toma cuando existe «una evidencia clara» de que no se lavan las manos o que no se desinfecta la cubertería, que debe lavarse a alta temperatura para evitar el contagio de virus como, por ejemplo, la hepatitis. Suciedad, una plaga, que las temperaturas de conservación de los alimentos no sean las adecuadas o que no se empleen elementos diferentes para alimentos diferentes, lo que puede causar contaminación cruzada, son otros de los motivos por los que se decreta el cierre en el mismo momento de la inspección.

En otros 17 (un 9%) se encontraron deficiencias e incumplimientos graves que no requirieron el cierre inmediato del local, en los que se aplicaron medidas cautelares. En todo el año pasado esta situación se dio en 31 locales (un 9% del total).

Más de la mitad de los locales han recibido la calificación de «aceptable». Esto significa que se han detectado deficiencias que pueden influir en la seguridad del servicio que se ofrece a los clientes, por lo que se les da un tiempo para que las solventen. Este plazo varía, indica Llull, que detalla que cuando se trata de un problema en una infraestructura suele ser más dilatado mientras que si es algo que no requiere tanto tiempo solucionar, como que un trabajador concluya una formación que ya está haciendo, por ejemplo, es más corto. En el caso de que acabado el plazo no lo hayan solventado se aplican sanciones

Este año se han inspeccionado un total de 149 establecimientos, en los que se han hecho 269 controles. Esto se debe a que en algunos de los casos en los que se detectan deficiencias, los inspectores tienen que regresar pasado el plazo que se ha dado a los responsables para comprobar que se han solucionado. Esto no ocurre en todos los casos en los que se constatan incumplimientos, sólo en aquellos que son «significativos». El año pasado se realizaron 425 inspecciones en 231 establecimientos, detalla la memoria de 2021.

La jefa de servicio de la conselleria balear de Salud destaca que en ningún caso las medidas se toman por un único incumplimiento. «En todos se suelen detectar varias deficiencias», asegura.