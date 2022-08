«En Ibiza no hay caretas o juicios, es un lugar donde puedes ser tú mismo»

Bárbara Urías, alias Intensita de manual, llegó el 12 de julio a Ibiza después de dejar su trabajo como periodista en una empresa tras diez años. No estaba cómoda. Este verano muestra en la isla su lado más artístico para vender sus piezas, prendas pintadas a mano.

PREGUNTA: ¿Deja el periodismo para venir a la isla y perseguir lo que realmente le gusta? ¿O luego lo retomará?

RESPUESTA: Me encanta mi trabajo de periodista y me ha gustado muchísimo siempre. Lo que pasa es que, como todo, llega un momento en el que te puedes cansar y llevaba diez años en la misma empresa. Necesitaba volver a encontrarme. Se me juntó un poco todo, a nivel profesional y personal. Empecé a no sentirme a gusto con lo que estaba haciendo con mi vida y cuando empecé a remontar se me ocurrió la idea de venir a Ibiza. Pero no descarto volver, es un mundo que me encanta, que se me da bien y que creo que es otra forma de ser creativo.

P: ¿Cómo ve la situación actual del periodismo?

R: Iba a decir que mal, porque siempre parece que es un mundo que está en crisis, pero creo que justo ahora mismo tenemos un momento bastante bueno y con movimiento. Con el mundo de las plataformas hay mucha oportunidad de expresarse. También nos falta a veces confianza en nosotros para saber que lo que queremos contar es válido y le va gustar a la gente. Aunque es precario en términos de condiciones porque parece que es un trabajo no reconocido a nivel económico.

P: ¿Cree que el periodismo está sobrevalorado?

R: Sí, es extraño. De repente hay gente que cree que en la televisión se gana muchísimo dinero y no es así. Lo ganan tres. Y, a la vez, no parece que sea un trabajo importante. Y sí lo es. Lo que los periodistas digamos puede cambiar mucho el curso de las cosas.

P: ¿Cuándo y cómo empezó a dibujar?

R: He pintado toda la vida. Era la típica niña que, mientras otros estaban en los columpios haciéndose heridas en las rodillas, yo me sentaba en el suelo con un palo a pintar en la arena. Después del colegio, me quedaba a clases de pintura, pero en general he sido bastante autodidacta. En la adolescencia seguía pintando, pero lo dejé un poquito. Nunca lo dejé del todo, lo seguía haciendo, pero hacerlo de manera profesional, intentar vender lo que hago o hacer encargos, ha sido bastante reciente. No me reconocía como artista, me daba vergüenza.

P: ¿Y cuándo lo retomó?

R: Con el confinamiento lo retomé con bastante fuerza. Me puse a pintar en serio y empecé a hacer bastante producción, ya que lo que me pasaba es que no tenía muchas cosas que enseñar. Cuando tuve el covid en la Navidad siguiente, le hice una chaqueta a una amiga y allí empecé con lo textil y a hacer encargos. De cara a vender, es mucho más fácil vender prendas personalizadas o con algo significativo que, por ejemplo, cuadros, que a lo mejor no te los puedes ni llevar a tu casa si estás de viaje.

P: ¿Cómo pasó de los encargos a vender personalmente?

R: Fue al venir a Ibiza. Al final lo que me encanta, y a veces pasa, es que me pidan algo concreto o que en algunas de las prendas que he pintado me pidan el nombre de la persona o algo que les guste más, pero también puedo recibir una prenda de esa persona y pintársela. El verano pasado empecé a fantasear con llevarme la ropa pintada a Ibiza y venderla. Ha sido esta vez cuando he empezado a hacer cosas, ya independientemente de que me las encarguen o no, para venderlas.

P: ¿De dónde viene el sobrenombre de Intensita de manual?

R: Siempre me han dicho, como algo negativo, que soy una intensa. Es cierto, lo malo para mí es malísimo y lo bueno, buenísimo, y todo lo vivo con mucha intensidad. Creo que hay una parte de mí que se está riendo de cuántas veces me lo han dicho como insulto y otra parte que está poniéndolo en valor. No tiene por qué ser algo malo, es una característica de mi persona. Lo que intento con eso es darle una connotación positiva a algo que la gente dice como algo malo y que, para mí, es mi esencia y lo que me ha hecho feliz. Y la parte irónica de ‘sí, sí, intensita de manual y a mucha honra’.

P: ¿Cómo encuentra la inspiración?

R: Es lo que voy sintiendo. Ahora que estoy haciendo más cosas me he encontrado de frente con la necesidad obvia que tiene cualquier artista de que hay que seguir produciendo y creando. Ahí sí me he dado cuenta de que, por lo menos hasta ahora en Ibiza, es imposible no inspirarse. Todo el rato tengo ideas y las estoy apuntando. Estoy muy receptiva y con los ojos abiertos, muy emocionada con todo lo que voy viendo. De momento puedo decir que aquí mi inspiración es Ibiza y que seguramente luego tenga ese obstáculo cuando no esté en la isla. También me pasa con gente que conozca o con colores que veo.

P: ¿De qué manera le inspira Ibiza?

R: Es un lugar donde puedes ser tú mismo. Donde no hay esas caretas o esas ganas de complacer al resto para que nos acepten o nos quieran. Aquí todo el mundo te va a querer si tú vienes con esa misma intención porque lo que yo creo que pasa en Ibiza es que la isla te da un poco lo que tú le das y que hay que estar dispuesto también a que te confronte un poco. Creo que lo bueno de Ibiza es que hay una Ibiza para todos los gustos. Es un sitio donde hay espacio para todos, donde se juzga poco. Es la sensación de sentirte muy libre y sentirte que puedes ser tú.

P: ¿Cómo van las ventas?

R: Han ido bastante in crescendo. También reconozco que me ha costado atreverme y que había esa resistencia por mi parte de tener vergüenza de enseñar lo que hago. Es curioso, según he ido ganando confianza, he ido vendiendo más y también se ha visto reflejado en las pinturas, con más colores.

P: ¿En qué se caracteriza su arte?

R: Soy bastante poco lógica y técnica, juego y pruebo cosas. Es pintura textil, 100% lavable y planchable; todo diseños únicos y hay personalizables. También puedo desarrollar ideas que tenga la gente; pinto a mano alzada, no utilizo ni plantillas ni sellos.