El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación las obras de instalación de plantas fotovoltaicas en los edificios públicos del Cetis, la biblioteca de Can Ventosa y en los colegios de Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres y Can Cantó.

El proyecto, ofrecido por lotes, cuenta con un presupuesto total de 790.835 euros y está cofinanciado por Fondos Feder-Edusi. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el día 29 de agosto. Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, con la ejecución del proyecto se pretende «impulsar la sostenibilidad mediante la generación de energía fotovoltaica en las cubiertas de estos edificios». Desde la concejalía de Medio Ambiente se detalla en la nota que «para reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera es necesario impulsar el desarrollo y promover el uso de la energía limpia y renovable, promover el aprovechamiento de la energía solar transformándola en energía eléctrica de autoconsumo, con la idea de verter los excedentes que no se consuman a la red eléctrica mediante la instalación de plantas fotovoltaicas en régimen de producción de energía de autoconsumo». Se instalará una potencia de 55,04 kW en la planta del CEIP Sa Bodega; 80 kW en la del CEIP Can Misses; 66,56 kW en la del CEIP Sa Joveria; 60,16 kW en la planta del CEIP Cas Serres; 66’88 kW en el CEIP Can Cantó; 30,08 kW en el edificio del Cetis y 51,84 kW en la planta de la biblioteca de Can Ventosa. Según asegura el Consistorio, el desarrollo de este proyecto permitirá, entre otros beneficios, «integrar de manera compatible requisitos arquitectónicos y medioambientales, reducir la contaminación acústica, ahorrar combustibles fósiles y producir electricidad sin emisión de contaminantes».