El turismo dejó 560 millones en las Pitiusas en junio, un 175% más que el año pasado

En el conjunto de las islas la cifra se elevó a 2.462 millones, repartidos de la siguiente manera: 1.618 en Mallorca (un 161% más que en 2021), 284 en Menorca (198% más) y los ya citados 560 millones en las Pitiusas.

Egatur ofrece dos cifras en relación al gasto medio por turista: la acumulada durante las vacaciones y la que invierten cada día de su estancia. En el primer caso, la media arrojó en junio 1.049 euros por turista en Ibiza y Formentera, por encima de Mallorca (992 euros) pero por debajo de Menorca, donde sus visitantes inviertieron una media de 1.086 euros durante toda su estancia.

La recaudación por turismo en Ibiza y Formentera representa el 22,7% del total de Balears, lo que implica el doble que la cifra de Menorca (11,5%). Mallorca recauda el 65,7% del total.

Dos de cada diez turistas en la oferta «no de mercado»

De los 1.214.904 turistas que han visitado Eivissa y Formentera en los seis primeros meses del año, 284.229 eligieron ‘alojamiento de no mercado’, según la información del Ibestat. Del resto, la mayor parte (719.650) se decantaron por hoteles y similares y 176.514 por ‘alojamiento de alquiler’. Mientras tanto, 113.021 visitantes tuvieron la opción de una ‘vivienda en propiedad’ y otros 171.208 se alojaron en ‘otro alojamiento no de mercado’, esto es, en cualquier otro tipo de residencia de la oferta no reglada. C.N. Eivissa