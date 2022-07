Conferencia en Ibiza: El PP reclama al Gobierno un Perte exclusivo para el turismo y avanza que «revisará» la Ley Turística

El Partido Popular reclama al Gobierno que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), impulsados por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incorporen al sector turístico, motor de la economía pitiusa y del país. Es la principal propuesta que se expuso ayer en la segunda jornada de ‘Obrint camins’, una conferencia política celebrada en un hotel de Platja d’en Bossa y organizada por esa formación en la que los integrantes de las mesas redondas expresaron, de manera coloquial, ideas que cabe interpretar como avances del programa electoral que ya fragua para los próximos comicios, en mayo de 2023.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que ejerció de moderador en el primer debate, titulado ‘Los Perte y la sostenibilidad’, fue el primero en señalar que «España se ha olvidado de un Perte turístico», idea que fue desarrollada por Toni Costa, uno de los participantes en esa mesa redonda. Para el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlament balear, «es esencial que uno de esos proyectos estratégicos sea turístico», centrado en ese ámbito: «Nada transformaremos con un cúmulo de proyectos inconexos, descoordinados. Eso es lo que sucede ahora. El resultado es inversiones en ciclos del agua con fondos europeos por 2,6 millones de euros. Sólo eso».

Costa afirma que «la transformación de zonas turísticas» con los fondos Next Generation ha sido nula: «De los 80 millones asignados, cero euros ejecutados», y exige que se dediquen, como ya avanzó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP nacional, «12.000 millones de euros para transformar el turismo. Sin eso no será posible cambiar nada».

La segunda idea ‘sembrada’ en la conferencia política es que, si el PP gana las próximas elecciones autonómicas, meterá mano en la Ley Turística, aprobada este año por el Govern. «¿Es la ley que se necesita, es tan innovadora?», preguntó el moderador. Para Juan Franch, profesor de Derecho Mercantil y director de Contratación Turística en la Universitat de les Illes Balears (UIB), «el modelo que hay que buscar no es el de la normativa que prohíba. Hay que simplificar, buscar la colaboración público privada». Como insistieron los populares y los propios hoteleros durante su tramitación, incentivar. Para Franch, «la revisión de esa Ley Turística debe ir en un programa electoral».

«El modelo que hay que buscar no es el de la normativa que prohíba. Hay que simplificar, buscar la colaboración público privada»

Toni Costa, que también apuesta por una «reforma» de esa legislación, considera que se ha perdido una oportunidad al no incluir en ella las infraestructuras: «No hay ni un solo compromiso presupuestario o de inversión en bienes de servicios públicos que ayuden a la sostenibilidad».

Intervencionismo

Y, como poco antes expresó Franch en términos similares, la ley «supone un cúmulo de prohibiciones, imposiciones e intervencionismo en el sector privado, ni una en el sector público». Insistió en que «no hay ni un compromiso de inversiones, ni siquiera plurianual» y dijo no entender «cómo es posible que no incluya aportaciones públicas a través de los fondos Next Generation», por ejemplo, para la sustitución de las camas convencionales por otras elevables, tal como exige la nueva legislación, o para diseñar los planes circulares.

Ana de Palacio, exministra de Exteriores, que participó en la segunda mesa del día, en la que se trató ‘El programa Next Generation y las políticas de la Unión Europea en la crisis sanitaria’, cree que es «necesario que haya un Perte que se dirija al turismo» y que la legislación del sector «no cargue tanto sobre lo privado», pues, a su juicio, «la empresa privada ha hecho sus deberes, ha innovado y ha asumido sus responsabilidades».