Vecinos de Puig des Molins de Ibiza se quejan de no poder aparcar pese al funcionamiento de la zona Acire

«Los residentes seguimos sin poder aparcar en nuestra casa», declara Jaime (nombre ficticio), vecino de Puig des Molins. Según explica, son muchas las «dificultades» que encuentran para registrar los dos vehículos permitidos por cada vivienda para poder acceder al Área de Circulación Restringida (Acire).

«Cuando a finales de mayo el Ayuntamiento de Ibiza nos anunció que el 1 de junio entraría en funcionamiento el control, nos dijeron que la empresa concesionaria nos permitiría hacer el trámite y obtener la tarjeta por WhatsApp o vía email, pero ha sido imposible. Así que fui de forma presencial a su sede, en la calle Madrid», cuenta este vecino.

Para solicitar la tarjeta de acceso hay que presentar el DNI del interesado, el último recibo del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la ficha técnica del vehículo y el permiso de circulación del vehículo. Sin embargo, Jaime asegura que, en un primer momento, le dijeron que no era necesario presentarlo todo. «Cuando escribí días después para obtener la tarjeta del segundo coche no me respondieron, así que mandé un email y me llamaron. Me dijeron que me faltaba documentación del primero, que si no llego a llamar no me entero, cuando al principio habían insistido en que no hacía falta», lamenta, al tiempo que indica que le dijeron que no se preocupase porque «todavía no estaban multando».

Jaime sostiene que, durante esta conversación, la empresa concesionaria del servicio reconoció no saber cuándo empezaría a funcionar de forma «correcta» el control.

En funcionamiento el viernes

En este sentido, desde el Consistorio subrayan que, desde la puesta en marcha de la zona Acire a principios de mes, está en periodo de prueba. «Durante este tiempo, la empresa ha estado gestionando todos los permisos y facilitando a los residentes y personas con establecimientos en esta zona la gestión de sus tarjetas de aparcamiento», añaden.

Por otro lado, señalan que, en este tiempo de adaptación, «no se está multando dado que algunos vecinos no tenían todavía su acreditación», por lo que se ha dado un tiempo prudencial para gestionarla. Este periodo de adaptación también sirve para el resto de la población del municipio para que sepan que ya no se podrá aparcar o permanecer en esta zona más de 30 minutos, es decir, se puede acceder, pero no estacionar.

Por tanto, la zona Acire estará activada «completamente» desde este viernes 1 de julio, momento en el que «el sistema funcionará con normalidad», indican fuentes municipales.

En cuanto al hecho de que el servicio vía WhatsApp no funcione como debería, desde el Ayuntamiento explican que «la empresa dice que puede haber algún mensaje por resolver debido a la gran cantidad de peticiones» que han recibido, motivo por el cual recomiendan reiterar la petición para que no caiga en saco roto.

Aun así, Jaime envió el primer mensaje el 21 de junio y, al no obtener respuesta, volvió a escribir el día 24, aunque tampoco le respondieron. Por eso optó por enviar un correo electrónico.

Motocicletas

Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas están exentos y no necesitan ningún tipo de permiso para acceder a la zona Acire, detallan desde el Ayuntamiento. Tampoco será necesario para los vehículos prioritarios en servicios sanitarios de urgencias o de transporte ordinario de pacientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, el servicio de extinción de incendios y los taxis.

En esta línea, Jaime critica que, cada día, hay motos que aparcan en los estacionamientos de los coches, lo que «dificulta» encontrar sitio. «El otro día, por ejemplo, tuve que aparcarlo en un disuasorio cerca de los Multicines porque no encontraba sitio después de dar varias vueltas», lamenta.

Este vecino de Puig des Molins también dice que, en algunas ocasiones, las motos estacionan en la propia acera.