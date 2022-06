Centenario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza: Ressonadors junto al mar

Ressonadors vuelve a tocar en los escenarios de Ibiza, después de tres años de parón por la pandemia, en un concierto en conmemoración de los 100 años de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, que tendrá lugar el 15 de julio en el puerto. «Anunciamos uno de los eventos más importantes dentro del calendario del centenario de la cofradía», ha explicado la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Dessiré Ruiz, que junto a uno de los miembros del grupo Ressonadors, Joan Barbé, el gerente de Peix Nostrum en la cofradía, Pere Valera, y el director del Puerto de Ibiza, Ignacio Revilla, en la presentación del concierto hoy en la sede de la cofradía.

La concejala ha asegurado que el concierto une tres de los pilares «fundamentales» de Vila: la tradición marinera de la cofradía, ya que cumplir 100 años es «histórico, para ellos y para toda la isla»; el puerto porque es «importante» darle visibilidad y «hacer vida» en este espacio, y la cultura musical, para recuperar a Ressonadors: «Todos les tenemos en el corazón», ha dicho Ruiz.

El concierto, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del Govern, es «un orgullo y una oportunidad maravillosa», ha destacado la edil. «Para Ressonadors es un concierto especial», ha recalcado Joan Barbé, debido a que hace tres años que no tocaban en escenarios por la pandemia. «Siempre intentamos hacer pocos conciertos, que tengan un cierto sentido y que tengan algo que ver con nuestra cultura», ha indicado. Por este motivo, el grupo musical pretende potenciar el centenario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, que es «una parte histórica, de nuestra cultura, de nuestro folclore y de nuestras tradiciones».

«Los conciertos de Ressonadors son una fiesta especial», ha afirmado Barbé, que, en nombre del grupo, aseguró que «tienen muchas ganas» de juntarse con la gente de nuevo. «En Ibiza en verano siempre hay muchas fiestas, para la gente de aquí y de fuera. Pero creo que cuando hay un concierto de Ressonadors, hay un ambiente especial, es como nuestra fiesta», ha destacado. «Creo que es la ocasión perfecta para volver», ha expresado.

«Qué mejor que Ressonadors para hacer algo sonado», ha declarado Valera, que ha reiterado que es cultura y tradición. «Es nuestra isla y es lo que queremos, que la gente venga y disfrute», ha apostillado el gerente de Peix Nostrum.

«Hay que darle vida al puerto, con nuestra gente y cultura», ha señalado Valera. «Estaremos todos unidos para celebrar los 100 años de la cofradía con toda la isla», ha asegurado.

Joan Barbé es el encargado de elegir el repertorio de canciones que tocará el grupo en el concierto, que tendrá lugar a partir de las 10 de la noche del viernes 15 de julio en la plaza de sa Riba, en el puerto de Ibiza.

«Nunca hemos desvelado antes de un concierto quién cantará o no, creo que aquí está la gracia y la sorpresa: la gente sabe que no faltarán ciertas canciones, pero luego hay otras que no se saben», ha concluido el músico.

Otras de las actividades del calendario del centenario incluyen una exposición en el faro de ses Coves Blanques en Sant Antoni hasta el 9 de julio y unas jornadas sobre el sector pesquero el 2 y el 3 de septiembre en el teatro España de Santa Eulària, que se complementarán con la presentación del vídeo ‘Eivissa i la mar’, entre otras acciones programadas para el mes de septiembre.