«En Ibiza hay socorristas de sobra, lo que pasa es que están trabajando en los bares»

«La temporada ha empezado fuerte y con muchos problemas en el sector. Todo los inconvenientes, sumados a los salarios bajos y a los problemas para encontrar una vivienda asequible ,hacen que sea uno de los peores años en cuanto a falta de personal. No es que falten socorristas en Ibiza. La isla está llena de socorristas, lo que pasa es que están trabajando en los bares. Esa es la realidad». Este es el testimonio de Andrés Glorioso, miembro dela Unión de Socorristas de Ibiza de CGT y además trabajador de Cruz Roja en una de las playas del norte de Ibiza, s’Arenal Gran en Portinatx, que denuncia la precariedad que arrastra desde hace varios años el sector del salvamento en playas.

«Los bajos salarios de los vigilantes de las playas, con sueldos que superan por poco los 1.000 euros, hacen muy complicado poder sobrevivir con los actuales precios de la isla, por lo que los socorristas optan por empleos en la hostelería, en el que ganan el doble de dinero por las mismas horas», explica.

Ibiza cuenta con casi 210 kilómetros de litoral, una extensión mayor que la que tienen provincias como Málaga o Barcelona. Sin embargo, los medios empleados por las instituciones, según el trabajador de Cruz Roja, son insuficientes: «Estamos teniendo problemas para cubrir playas. Va a ser muy difícil llegar a más arenales, y eso que en Ibiza ya no se vigilan todas las playas porque algunas son consideradas de riesgo bajo, lo que no significa que no pasen cosas. Es un problema que empeora año tras año. Vislumbramos una temporada con mucha afluencia de turistas, y por ende con mucha peligrosidad. Esperamos que haya una cobertura optima de playas, no como la que está habiendo ahora», señala este socorrista. En Platja d’en Bossa, de las seis plazas previstas, solo se han podido cubrir cinco.

Por ello, considera imprescindible «mejorar las condiciones tanto salariales como laborales de los socorristas. Estamos en negociaciones con las administraciones para confirmar esas mejoras. Tenemos buenas expectativas», afirma Glorioso.

Al igual que ocurre en otros muchos sectores, los socorristas encuentran dificultades para encontrar una vivienda a un precio asequible: «El problema de encontrar una alternativa habitacional no es ajeno a nosotros. Tenemos compañeros que viven en caravanas o que incluso llegan a tener dos trabajos para poder costearse una vivienda. Eso repercute en la calidad del servicio, ya que el descanso de los trabajadores no es el mismo. Necesitamos mejorar urgentemente la parte salarial para que esos compañeros que se han ido a otros sectores vuelvan a sentirse atraídos», afirma convencido.

Glorioso cree que son los ayuntamientos los que deben «brindar a la comunidad un buen servicio». Muchas veces lo que hacen «es contratar a las empresas con los presupuestos más bajos y de esta manera precarizan el trabajo del socorrista», concluye.

falta de personal. En Platja d'en Bossa, una de las más concurridas de la isla, hay cinco socorristas de manera permanente, aunque hay un puesto libre que no se ocupa por la dificultad de encontrar personal en la isla.

