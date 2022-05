La patronal calcula que el 100% de la planta hotelera de Ibiza ya estará abierta el 1 de junio

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Ana Gordillo, está convencida de que «el 100% de la planta» de estas islas «ya estará abierta el próximo 1 de junio». En abril sólo lo hizo en torno al 12%, y desde entonces, poco a poco, lo ha ido haciendo el resto, un proceso que Gordillo está segura de que concluirá dentro de cuatro días: «Contaremos con el 100% de la planta hotelera abierta el 1 de junio. El que no haya empezado a trabajar antes, lo hará entonces».

Este año, recuerda la presidenta, todos los alojamientos que abrieron en Semana Santa, es decir, en abril, «trabajaron muy bien y tuvieron unas ocupaciones bastante satisfactorias». Pero mayo «está siendo un poco más flojo debido a que, poco a poco, se va aumentando el porcentaje de establecimientos que están disponibles». Es decir, los turistas tienen más lugares donde elegir, de manera que se reduce el porcentaje de ocupación en cada hotel. «No nos podemos quejar -indica-, pero como en mayo hay más oferta hotelera, no hay tanto trabajo, pues hay más donde repartir. Pero la ocupación va subiendo».

Temporada «más normal»

Gordillo es optimista de cara a la temporada, que «parece más normal tras dos años tan peculiares y anómalos, en los que se trabajó uno o dos meses, incluso algunos sólo una semana». De ahí que los empresarios, que «tienen ganas de trabajar, hayan adelantado las aperturas».

«Todo apunta a que será una temporada bastante parecida a las prepandémicas» porque el flujo de reservas «es superior al que había en 2019»

Asegura que «las previsiones de cara a junio, julio y agosto, incluso septiembre, son muy buenas» y que «todo apunta a que será una temporada bastante parecida a las prepandémicas» porque el flujo de reservas «es superior al que había en 2019».

A su juicio, la tendencia de contratar a muy última hora «ya no es tan acentuada como en 2018 y 2019», de manera que los turistas «están siendo más previsores». No obstante, considera que eso se irá comprobando conforme avance la temporada y, sobre todo, a su conclusión: «Este año servirá para comprobar cómo se comporta el turista después de estos dos años de crisis sanitaria y de no poder viajar. Veremos qué pasa con las estancias, si se mantienen mayoritariamente como escapadas, si se alargan o si se reserva con más o menos antelación». Señala al respecto que los turistas estuvieron mucho tiempo «sin poder salir y ahora, cuando ya se puede hacer sin restricciones, aprovechan». Según los datos del motor de reservas Neobookings, el 35% de las reservas para los próximos meses son para entre cuatro y seis noches, mientras que el 29% son para entre dos y tres días, y el 21% permanecerá aquí de siete a diez días. Son estancias más largas que las de 2019, cuando el 33% eran para dos o tres días, el 32% para entre cuatro y seis noches, y el 17% para viajes de siete a diez días.

En cuanto a los precios, Gordillo explica que si bien «algunos se mantienen», muchos cotizan al alza: «Todos los costes han subido, hay mucha inflación, lo cual provoca que al final las empresas no tengan más remedio que mirar por sus cuentas de resultados. Si todo está mucho más caro, no queda más remedio que repercutirlo un poco en la tarifa. Algunos han subido porque aprovecharon estos dos años para invertir en remodelar o reformarse». Desde Neobookings se confirma el alza de precios: la tarifa media de las reservas confirmadas para junio es de casi 169 euros, 34 euros más que en 2019; para julio, de casi 228 euros (+47 euros); para agosto, 241 euros (+30 euros); para septiembre, 192 euros (+36 euros), y para octubre, 125 euros (+28 euros).

"Todo turista es bienvenido, pero hay que controlar el civismo, el orden. No hay turista malo, todos son buenos. Lo que no queremos es un turista excluyente»

Ya empiezan a verse (y, sobre todo, a notarse) turistas británicos por la isla, especialmente por las calles de Sant Antoni. Ana Gordillo cree que es «normal que nuestro principal mercado regrese tras dos años sin viajar» a Eivissa: «Quizás por eso se nota más su presencia. Todo turista es bienvenido, pero hay que controlar el civismo, el orden. No hay turista malo, todos son buenos. Lo que no queremos es un turista excluyente». La presidenta de los hoteleros avisa de que en sus instalaciones pueden controlar su comportamiento, «pero fuera es competencia de otros que se cumplan las ordenanzas».