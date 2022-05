La sanidad de Ibiza y Formentera, en los ‘Objectius a debat’ del PP

La situación de la sanidad en las Pitiusas centra la nueva edición de ‘Objectius a debat’, el ciclo de encuentros sobre temas de actualidad organizado por el PP. Será este jueves a las siete de la tarde en el centro cultural de Jesús y en él intervendrán el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García; el portavoz en las Pitiusas del Sindicato Médico de Balears (Simebal), Carlos Rodríguez Ribas; el delegado del CSIF en Balears, Luis Apolinar, y la portavoz popular de Sanidad en el Parlament, Isabel Borrás, detallaron ayer la vicesecretaria de Estudios y Programas, Sara Ramón y la diputada Tania Marí. Ambas destacaron que el foro, abierto al público, recupera su modalidad presencial tras la pandemia.

Las políticas populares aprovecharon la presentación del coloquio para cargar de nuevo contra la gestión del Govern balear. Marí criticó «las lamentables condiciones laborales que ofrece el Govern a los médicos», lo que sumado a la «excesiva carga asistencial y la falta de medidas fidelizadoras» aseguró que «provoca una fuga de especialistas». Marí criticó «el desmantelamiento del servicio de Oncología de Can Misses» y la situación en la que queda la unidad de Patología Dual tras la marcha del psiquiatra que la coordinaba. «No podemos tolerar que se pierdan profesionales constantemente, hace años que proponemos medidas para atraer y fidelizar sanitarios, pero lamentablemente siempre nos topamos con el voto en contra. Tenemos el presupuesto más elevado de la historia en Sanidad, pero no se traduce en resultados», abundó la diputada, que recordó que esta semana se pedirá la equiparación con Canarias y la extensión del plus de Formentera también para los médicos ibicencos en todos los ayuntamientos de la isla y en el Consell.