CCOO y UGT denuncian que las empresas repercuten los costes en su producto, pero no suben los salarios en Ibiza

«Las empresas están empezando a repercutir los costes en su producto final, pero se niegan a subir salarios». Es la principal lucha que tienen en este momento sindicatos y patronal. Así lo anunciaron ayer CCOO y UGT, que aseguraron estar «decepcionados» con la negociación bipartita sobre el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este debe incluir recomendaciones sobre evolución de los salarios en convenio para los próximos tres años.

«Hace unas semanas estábamos de acuerdo en las subidas. La patronal proponía un acuerdo a tres años, no con grandes subidas porque el IPC está desbocado, pero lo que no quieren es hacer revisiones salariales anuales. Quieren un acuerdo a tres años y te dicen: esto es lo que te pago y me da igual si el coste de la vida sube un 3.000% porque tú vas a seguir ganando esto», espetó la secretaria general de CCOO, Consuelo López.

Los sindicatos únicamente firmarían este acuerdo si las empresas se mostraran conformes a revisar el IPC a final de cada año. Y es que consideran que, si el IPC sube, lo justo sería que esto se refleje en las nóminas de los trabajadores. «No están por la labor», lamentó López, que lanzó un aviso a navegantes: «Si no acordamos estas subidas salariales moderadas con revisiones del IPC cada año, no estamos dispuestos a ello».

Esto conllevará, subrayó, una «conflictividad laboral muy alta» con la negociación de cada convenio. «No vamos a parar», advirtió la secretaria general de CCOO. «A las empresas se les ha ayudado también, como a los trabajadores, con muchas ayudas públicas, así que es el momento de que contengan un poco sus beneficios y que repartan. De lo contrario, vamos a ir a una lucha encarnizada a defender nuestros salarios», añadió.

Y es que, según matizó López, subir los salarios a los trabajadores supone contribuir a que la economía circule. «El consumo tiene que seguir circulando; de lo contrario, vamos a ir a la crisis anterior», indicó.

Paralelamente, tanto CCOO como UGT se mostraron reacios a la bajada de impuestos que piden algunos partidos políticos. «¿Con qué vamos a pagar las ayudas extraordinarias que se han dado? ¿Cómo vamos a contratar personal en la Administración pública? Si se bajan ahora los impuestos, dentro de muy poco lo que vamos a tener son recortes», insistieron.

Temporada turística

Ambos sindicatos lamentaron que, habiendo 117.100 personas desempleadas en Balears, «se hable constantemente de escasez de mano de obra». Tanto CCOO como UGT entienden que falta cualificación, pero «no es comprensible que haya tanta gente parada habiendo trabajo».

Por su parte, Fernando Fernández (UGT) dijo que la mayoría de los desempleados son del sector servicios. «Qué pasa, ¿no valen por su edad o por su físico?», preguntó. «No puede ser que, de todos los parados, no valga ninguno y esto hay que mirar a qué se debe», añadió.

En cuanto a las previsiones que manejan sobre la temporada turística, los sindicatos avisaron de que estarán «vigilantes» para que se cumplan las condiciones laborales de los trabajadores. Y es que se trata de una campaña atípica, en la que los empleados pueden, en algunas ocasiones, ser ellos los que eligen dónde quieren trabajar. «Esto es positivo para el trabajador, pero a la larga produce una alta rotación y no permite especializarse», señaló Consuelo López.

Asimismo, indicó que esta rotación tiene otras consecuencias, como que «el 75% de los accidentes laborales recaen sobre los trabajadores que llevan poco tiempo en el puesto de trabajo y el servicio que se ofrece al cliente pierde calidad con la eventualidad».

Ante la falta de personal, quisieron mandar un aviso a los empresarios: «Si no se cubren todos los puestos, tendrán que pensar en qué servicios van a suprimir». «Lo que no vamos a permitir son sobrecargas de trabajo y las denuncias que tengamos que poner, las pondremos». En este sentido, reconocieron que el año pasado fueron «condescendientes» por la situación sanitaria provocada por el coronavirus.

«Pisos patera»

El principal problema a esta falta de empleados es el alto precio del alquiler en las Pitiusas. «Y no solo es culpa de los grandes tenedores, también de personas que especulan con su casa alquilando habitaciones. Esto hay que denunciarlo», sostuvo López.

Fernández añadió que «estamos cerca de volver a los ‘pisos patera’. Las empresas que alquilan pisos para sus trabajadores están creando más especulación», concluyó.