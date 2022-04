El laboratorio del Hospital de Ibiza triplica su espacio

El laboratorio del Hospital Can Misses crece. A lo ancho. Se multiplica por tres, de hecho. Cuando acaben las obras que, previsiblemente, comenzarán este año, en el servicio de Microbiología no tendrán que compartir despacho, pegarse a las paredes para pasar por los pasillos más estrechos ni andar con cuidado para no estropear el trabajo del compañero con un involuntario codazo. La ampliación del laboratorio es unas de las actuaciones previstas en el plan estratégico del Área de Salud para el periodo 2022-2024, unas obras que en el servicio esperan con tanta ilusión como respeto.

