Blanca Portillo en Ibiza: «‘Maixabel’ ha sido un viaje personal muy intenso»

Dos meses después de alzarse con el Goya a la mejor actriz protagonista por su interpretación en ‘Maixabel’, de Icíar Bollaín, Blanca Portillo viaja a Ibiza para representar mañana en Can Ventosa ‘Silencio’, un monólogo dirigido por el dramaturgo Juan Mayorga. De esta obra teatral y de lo que ha supuesto interpretar a la viuda de Juan María Jáuregui, víctima de ETA en el año 2000, habla la actriz madrileña con Diario de Ibiza a través de un cuestionario remitido por correo electrónico.

En 2015 ya se subió a las tablas de Can Ventosa con ‘El testamento de María’. ¿Han cambiado mucho las cosas en el mundo del teatro desde entonces teniendo en cuenta la pandemia que nos ha pasado por encima?

Han sido tiempos muy duros para todo el mundo… Imagino que esto ha cambiado nuestra percepción de la vida, más allá de las dificultades económicas que la pandemia ha generado en todos los sectores sociales. Creo que ha cambiado nuestra sensibilidad…

Como aquel texto de Colm Tóibín dirigido por Agustí Villaronga, la obra ‘Silencio’, que representa este domingo en Ibiza, es un monólogo. ¿Se siente a gusto con ese formato?

No es, desde luego, mi formato favorito. Prefiero siempre mirarme en los ojos de un compañero. Pero, en este caso, no pude resistirme. También fue un proyecto que surgió durante el confinamiento, cuando era impensable poner en pie un espectáculo con mucha gente en el escenario.

¿Qué es lo que más le atrajo de la propuesta de Juan Mayorga?

Lo primero, la belleza y hondura del texto de Juan. Me parece realmente brillante que alguien desarrolle un discurso sobre el silencio para ingresar en la ‘casa de las palabras’. Después, la idea de trabajar mano a mano con él, en diálogo permanente, para convertir en teatro algo que no lo es. Y, finalmente, el deseo de compartir con el público el enorme amor por el teatro que Juan y yo compartimos.

Como ha comentado, este monólogo es una adaptación del discurso de ingreso en la RAE de Mayorga. Se trata de un texto denso con gran carga intelectual. ¿Se aligera de alguna forma para hacerlo más digerible para todos los públicos?

El discurso es el eje central de la función, pero, como decía, había que transformarlo en teatro y así lo hemos hecho. Sin conflicto no hay teatro y la obra se fue llenando de ellos, de manera que el espectador no asiste solo a una ‘conferencia’, sino a un hecho teatral lleno de vida.

¿Cuánto de su propia cosecha hay en este montaje?

La obra es el resultado de un diálogo constante entre el autor y la actriz. De manera que ambos hemos podido verter nuestras ideas. Ha sido muy fructífero en este sentido.

¿De qué silencios habla este ‘Silencio’?

Analiza la presencia fundamental del silencio en el teatro, recorriendo obras creadas en distintos tiempos, en las que el silencio es protagonista. Pero también habla de nuestros propios silencios, los íntimos y los sociales.

Por lo general los silencios nos resultan muy incómodos, ¿usted le tiene miedo al silencio?

No, no le tengo miedo. Lo necesito.

Si Mayorga habló de silencio en su discurso de ingreso a la RAE usted optó por el amor en su intervención en los Goya tras recibir el galardón a mejor actriz. ¿Qué ha supuesto ‘Maixabel’ para usted como persona y como actriz, además de este reconocimiento?

‘Maixabel’ ha supuesto mucho más que un reto profesional; ha sido un viaje personal de una enorme intensidad, que me ha puesto ante mi propia capacidad de empatía, de tolerancia y de respeto. Me ha hecho crecer como persona.

Atesora una larga y prolífica carrera como intérprete. ¿Qué le llevó a escoger este camino?

El deseo de contar historias y de comunicarme con los demás.

¿Ha encontrado más rosas o espinas en su senda profesional?

Sin duda, muchas más rosas, si no lo habría dejado. Me ha dado mucho más de lo que me ha quitado.

¿Temió que el teléfono dejara de sonar después de los 40?

Tengo una productora de teatro desde 1999. La creé precisamente para no tener que vivir pendiente del teléfono. Pero he de confesar que no ha dejado de sonar, afortunadamente.

Hablemos de nuevos proyectos. Se acaba de estrenar en Amazon Prime Video la serie ‘Días mejores’, que usted protagoniza.

Es una preciosa historia sobre el dolor de la pérdida, construida con mucha luz, mucha esperanza y un precioso sentido del humor. Interpreto a una terapeuta que centra su trabajo en ayudar a personas que han pasado por la pérdida de sus parejas. Un personaje lleno de matices, de fuerza, de fragilidad también y de secretos…