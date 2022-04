Ibiza llega a Semana Santa con un único GPS autorizado sin taxis para cubrir la demanda

El Ayuntamiento de Ibiza llega a los días festivos de Semana Santa sin haber firmado el nuevo convenio de gestión de servicios de radiotaxi a través de GPS con la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie). Así, el único operador de GPS autorizado es Nitax, a través del teléfono 971 45 45 45, pero no cuenta con suficientes taxis para atender la demanda.

Precisamente, después de que el Consistorio anunciara el pasado martes día 5 el acuerdo alcanzado con la Fitie para la firma del nuevo convenio y la suspensión de las inspecciones de la Policía Local para verificar que los taxistas están conectados al único operador autorizado, se produjo «una estampida» de taxistas que se habían pasado a Nitax, según su representante en la isla, Antoni Torres.

En cuentagotas, tras el corte del GPS mayoritario que opera la Fitie, a través del 971 33 33 33, (pero con un convenio ya rescindido con la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza) algunos taxistas se conectaron al único operador autorizado, el de Nitax. Pero el corte duró unos días y la mayoría de las altas de Nitax regresaron al GPS mayoritario tras el anuncio del acuerdo con la Fitie.

Aunque no se haya firmado aún el nuevo convenio, el GPS de la Fitie sigue operativo en la ciudad de Ibiza, pero el teléfono que publicita el Consistorio y el que figura en las paradas de taxi es el de Nitax porque es el único autorizado.

Cuando el Ayuntamiento anunció el acuerdo para la firma del convenio con la Fitie, el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, confiaba en que se pudiera tramitar «en cuestión de días». Ha pasado más de una semana y ha llegado, además, la Semana Santa con el desembarco de turistas y un incremento considerable de la demanda de servicios de taxi sin nuevo convenio y con un sólo operador autorizado deficitario.

Hasta una hora sin un taxi libre

El representante de Nitax en Ibiza reconoce que la operadora de la central no puede garantizar todos los servicios que se solicitan porque no hay taxis suficientes. Ahora sólo hay 25 vehículos conectados a Nitax, pero, contando los tres días libres a la semana (pese a que el Consistorio les ha eximido, excepcionalmente, de cumplirlos, muchos taxistas prefieren descansar), a diario sólo trabajan «entre ocho o diez». «Y la mitad del tiempo están ocupados. Puede pasar una hora sin que haya un taxi libre», admite Torres.

El representante de Nitax apunta, además, que «no beneficia» que el único teléfono de radiotaxi que figura en las paradas sea el de este operador, cuando el del GPS mayoritario sigue funcionando pese a que aún no haya convenio. «No tenía sentido quitarlo [el teléfono del GPS mayoritario, el 971 33 33 33] en el momento que se anunció el acuerdo [de la firma del convenio con la Fitie]», asegura Torres, que lamenta que está situación está provocando «un descrédito» a Nitax.

Torres afirma que se ha notado un incremento importante de la demanda y que Nitax «aguantará» estos días. «Se atiende todo lo que podemos, pero todo es imposible», indica, al tiempo que señala que pese a los problemas para cubrir el servicio «hay gente que sigue llamando». «El sistema funciona, pero faltan taxis», destaca.

La obligación de usar Nitax

Por su parte, el concejal de Movilidad indica que se está trabajando para firmar el convenio «lo antes posible». Morrás evita avanzar una fecha y atribuye la demora a la burocracia. Dicho esto, Morrás recuerda que, «mientras dure esta situación, los taxistas tienen la obligación de estar conectados al único operador de GPS autorizado». «Porque hasta que se firme el convenio con la Fitie, este GPS no puede ser utilizado», añade.

Hay que tener en cuenta que el propio Ayuntamiento anunció la semana pasada que dejaba en suspenso las inspecciones de la Policía Local para verificar que los taxistas, que tienen la obligación de estar conectados a un GPS, trabajan con Nitax. De hecho, esto dio pie a que los pocos taxistas conectados a Nitax regresaran de nuevo a Taxitronic (el GPS de la Fitie). «No es de recibo abandonar Nitax porque es el único operador autorizado. Nos plantearemos empezar de nuevo con las inspecciones porque los taxistas están obligados a estar conectados con el único operador autorizado».

Morrás trata de quitar importancia al perjuicio que puede ocasionar a los turistas que el teléfono de radiotaxi que se publicita en las paradas sea el de Nitax, cuando este no tiene capacidad para asumir toda la demanda. «El impacto de la información en las paradas es mínimo comparado con el hecho de que en los hoteles utilizan los dos teléfonos (el de Nitax y el de la Fitie) y cuando se busca por Internet aparece el 971 33 33 33 [el de la Fitie, que utilizan casi todos los taxistas]», señala el concejal de Movilidad, pese a que previamente afirmara que los taxistas de la ciudad sólo pueden usar el GPS de Nitax.

Asimismo, el presidente de la Fitie, Antoni Riera, señala que «pensaba que la firma del convenio con el Ayuntamiento iría más rápido». «Nos han pedido una serie de documentos. No sé cuándo se firmará porque no depende de nosotros», indica. También destaca que si los usuarios llaman al teléfono de radiotaxi de la Fitie «tendrán un taxi». «Pedimos al Ayuntamiento que no quitara nuestro teléfono de las paradas, pero nos dijeron que tenían que hacerlo hasta que se firme el convenio. Esto es lo que hay», dice.