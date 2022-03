El arte del escultor de Ibiza Juan Carlos Tur para modelar desde un Mickey Mouse payés a un Pato Donald cubista

La imaginación de Juan Carlos Tur (Puig d’en Valls, 1975) es infinita. Para darse cuenta solo hay que visitar ‘Modelant, creant i donant forma a la fantasia’, que se inaugura mañana a las 20 horas en Sa Nostra Sala, en Ibiza. Esta muestra, comisariada por Lina Sansano, contiene una extensa colección de las criaturas que el artista ibicenco ha engendrado con sus manos en los últimos 17 años inspirándose en personajes archiconocidos del cómic, el cine y la animación y también en la cultura tradicional ibicenca.

Este escultor freelance de vocación tardía lo mismo modela un Pato Donald picassiano que da forma a un Mickey Mouse vestido con traje payés. Abunda el universo Disney en su repertorio, aunque también hay mucho espacio para héroes y villanos del cómic como Spawn, Superman, Spiderman, Venom o Superlópez. En las vitrinas de Sa Nostra Sala, además, se pueden contemplar pequeñas esculturas de E.T., el Muñeco diabólico, la rana Gustavo, el Monstruo de las Galletas o Bob Esponja. A pesar de la temática, no se engañen, como subrayaron hoy durante la presentación el director insular de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa, y Sansano, la exposición es «para todos los públicos», no solo para niños y amantes de la animación.

Todas las esculturas, aproximadamente 130, están realizadas «artesanalmente» empleando la masilla epoxi, un material que, según explicó el propio autor, solo se fabrica en Estados Unidos. Sus piezas son únicas y originales, ya que no trabaja con moldes.

Para esculpir cada detalle de sus figuras, Tur tiene un tiempo limitado. Emplea sus manos y herramientas varias, entre ellas utensilios «de dentista».

Un cartel de la exposición detalla los pasos que sigue el escultor, dotado de mucha maña y paciencia, para crear sus obras. Lo primero que hace es darle rienda suelta a la imaginación y definir bien la idea que quiere plasmar en escultura. Luego realiza varios esbozos y empieza a dar forma a la figura con alambre que recubre con espuma de poliuretano. Aplica entonces la primera capa de pasta y la pule con papel de vidrio y, a continuación, cubre la figura con masilla epoxi y comienza a trabajar los detalles. Para finalizar, «toca aplicar la imprimación, la pintura acrílica y el esmalte».

Aquellos que estén interesados en conocer con detalle el proceso creativo y ver en directo cómo trabaja Tur, tendrán la oportunidad de hacerlo durante las visitas guiadas y los talleres que tiene previsto organizar Sa Nostra Sala durante la exposición, que estará abierta el público hasta el 6 de mayo.

Vocación tardía

«Totalmente autodidacta», Tur comenzó, siendo un niño, dibujando sus personajes de ficción favoritos. Después se aficionó a acudir a convenciones nacionales e internacionales de cómics, donde hizo contactos y se le despertó el interés por la escultura. Comenzó con esta vocación con 30 años empleando diferentes arcillas. En la exposición de Sa Nostra Sala se puede admirar su primera obra escultórica, la única de la muestra que no está hecha con masilla epoxi. Es una maqueta en la que versiona «el videojuego Maximo». Tardó en hacerla «cinco meses». «La mostré en el Salón del Hobbit de Barcelona, que ya no existe, y la premiaron. Ese fue el arranque de mi carrera como escultor, por eso le tengo tanto cariño», comentó.

‘Modelant, creant i donant forma a la fantasia’ recorre toda la trayectoria del escultor ibicenco desde 2005 hasta 2021. Se aprecian en la muestra dos etapas. La primera, más centrada en personajes de cine y de cómic, y la segunda, con un estilo en muchos casos cubista, pensada para «encajar más en galerías». Para sus esculturas más picassianas, detalló, ha empleado como modelo los dibujos de Tony Fernández (@tonyferpons), «un reconocido ilustrador que ha trabajado para Disney».

Hay que decir que aunque Juan Carlos Tur había mostrado fuera su trabajo, en la península, Francia, Reino Unido e incluso en Estados Unidos, hasta el año pasado no había expuesto nunca en Ibiza. Su primera muestra en la isla fue en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. La segunda es la de Sa Nostra Sala. En el espacio expositivo del Consell de Ibiza se pueden admirar muchos trabajos de aquella primera muestra, además de sus obras más recientes.

En la sala de Vila, como detalló el artista, hay nueve piezas que han cedido para la exposición clientes de diferentes países.

No solo hay esculturas en ‘Modelant, creant i donant forma a la fantasia’. Juan Carlos Tur ha incluido también dibujos, de los que, en este caso, no es el creador. Hay copias, por ejemplo, de dibujos originales de ‘Astérix y Obélix’ de Albert Uderzo y de ‘Las aventuras de Tintín’ de Hergé.