Vecinos de Ibiza: Platja d’en Bossa se queda sin verde tras una poda «criminal»

«La poda que se está haciendo en Platja d’en Bossa es criminal. Una locura que nos deja sin sombra», denuncia Kate McGuire, una de las muchas vecinas que, esta semana, ha visto con horror cómo los jardineros municipales acababan con las copas de los árboles que flanquean la avenida Pere Matutes Noguera y las calles que discurren desde ésta hacia el mar. «En este maravilloso árbol vive una lechuza que se come las ratas del solar, que nadie limpia. No les voy a dejar tocarlo aunque me tenga que atar al árbol», apunta Manuel de la Esperanza, dueño de La Grifería. Héctor José Faggiani califica de «aberración» la acción del Ayuntamiento de Ibiza que, además, afirma que se está haciendo «fuera de la época, debería realizarse en diciembre». «Indiscriminada» es el adjetivo que emplea otro de los vecinos: «Cada pocos años se vuelve a utilizar esta técnica de poda cortando toda la copa de los árboles y dejando sin sombra la calle y con una estética desoladora».

Lídia Torrent, otra de las vecinas de la zona califica de «desproporcionada» la poda. «No entraré a valorar la cuestión estética, pero los árboles son los pulmones de nuestra ciudad y los pájaros que viven en ellos controlan plagas de insectos, como los mosquitos», continúa Torrent, que relata que una de las técnicas del Ayuntamiento de Ibiza que se encargaba de la poda le ha confirmado que han encontrado «nidos». Ella, así como otros vecinos, han estado buena parte de la semana intentando contactar con el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza. «Nos pasaban y nos colgaban», denuncian ella y su cuñado, que consideran que se pueden arreglar los árboles de la zona «de una forma menos destructiva». Finalmente, envió una incidencia a la Línea Verde, desde donde, en la respuesta, le reconocen que la poda que se está llevando a cabo es «una acción radical muy visible». Alumbrado, cochinilla y vistas al mar Los técnicos explican que la densidad de las copas de los árboles afecta a la iluminación, lo que, aseguran, ha ocasionado «un cúmulo de quejas». De la misma manera destacan que el número de árboles plantados en la zona es desproporcionado y que, además, la especie no es adecuada. Los técnicos también explican que hay vecinos que reniegan de los árboles y «exigen tener vistas al mar». Los técnicos señalan que su trabajo «no es gratificante» y que en ocasiones, «solucionando un problema» denunciado por unos vecinos generan otro problema para otros. Desde el Ayuntamiento de Ibiza explicaron este viernes que hacía «más de dos años» que los ficus de Platja d’en Bossa no se podaban. «Todos estaban enfermos con cochinilla y se ha tenido que hacer una poda para poder salvarlos», indicaron fuentes municipales. Un argumento que, curiosamente, no mencionaban los técnicos en la respuesta dada a los vecinos a través de la Línea Verde. El Consistorio recalcó que tenían quejas de los vecinos del barrio «por la falta de iluminación, ya que los ficus benjamina tapan las farolas», por lo que, insisten, era necesario podarlos. De la misma manera, relatan que cuando los profesionales visitaron la zona con el objetivo de llevar a cabo «una poda controlada», vieron que todos tenían cochinilla. «Había que hacer no una poda de algunas ramas sino una completa para poder sanearlos, ya que no habían respondido a los tratamientos».