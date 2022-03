Nueve vinos de Balears, entre ellos uno de Ibiza, estarán presentes en el seminario Taste Spain 2022 que se celebra en el Palacio de Congresos de Zúrich el 14 de marzo, para promocionarlos y consolidar la exportación de vinos de las islas hacia Suiza, que representa actualmente el 80% de las exportaciones de vino a países terceros.

Serán objeto del seminario vinos de la Denominación de Origen (DO) Binissalem, de la DO Pla i Llevant, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vi de la Terra de Mallorca y de la IGP Vi de la Terra d'Eivissa. Por parte de la IGP Vi de la Terra de Ibiza, participa la Bodega Can Rich, de vino ecológico, con su ‘Tinto selección 2017’.

Las particularidades de los vinos isleños centrarán el seminario del periodista y catador David Schwarzwalder, en el marco del evento Taste Spain 2022, que organiza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y que concentrará en un mismo espacio a exportadores españoles de alimentos y bebidas «premium», y a los principales importadores y distribuidores suizos, detalló ayer la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

El seminario sobre nueve vinos de Balears corre a cargo de Schwarzwalder, que es autor de la primera guía de vinos españoles en Alemania y gran conocedor del vino de España y de Balears.

Los vinos escogidos responden a un criterio establecido por la organización de que las bodegas tuvieran ya presencia en Suiza. La conselleria se encarga del seminario, del ponente y del transporte del vino.