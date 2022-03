‘La vuelta a los orígenes’ de Marco Ferraris, una exposición con Ibiza como telón de fondo

El cuerpo humano y la naturaleza se funden en perfecta armonía en las imágenes de ‘La isla. La vuelta a los orígenes’. Éste es el título de la última exposición de Marco Ferraris (Génova, 1978), que se inaugurará este jueves, 3 de marzo, en el Centre Cultural de Jesús, entre las 17 y las 21 horas, y que se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària.

El artista italiano reúne en esta muestra individual «una veintena de imágenes en color tomadas entre 2011 y 2019» en diferentes rincones de Ibiza, lugar en el que reside desde hace ya casi once años. Pertenecen, todas ellas, a su proyecto ‘La isla’, en el que explora la conexión entre el ser humano y los elementos de la naturaleza y en el que los paisajes reales de Ibiza, como pueden ser sa Pedrera (conocida popularmente como ‘Atlantis’), es Figueral o s’Aigua Blanca, se unen con otros de ficción.

«Creo que, en general, hemos perdido el vínculo con la madre naturaleza. A mí, el hecho de venir a vivir a Ibiza me cambió totalmente la perspectiva y la forma de sentir. Me he dado cuenta de que hay que desprenderse de las cosas que son inútiles. El origen representa volver a nuestras verdaderas conexiones y necesidades, regresar a las cosas esenciales y eso es lo que intento abordar en este proyecto», explica el fotógrafo y cineasta italiano.

La exposición del Centre Cultural de Jesús contiene una selección de fotografías impresas en lienzo y de gran formato de las cuatro series que componen ‘La isla’, comenzando por ‘El Origen’, dedicada al mundo femenino y con imágenes solo de mujeres. También se pueden contemplar fotos de ‘Mitos submarinos’, y de ‘El vínculo’ y ‘Círculo’, a través de las cuales Ferraris explora las relaciones entre personas. Llaman la atención en la muestra imágenes en las que el artista italiano recrea en escenarios ibicencos obras tan conocidas como el cuadro ‘Hilas y las ninfas’, de John William Waterhouse, o la ‘Pietà’ de Miguel Ángel.

Durante la inauguración de ‘La isla. La vuelta a los orígenes’ se proyectará ‘Fuego’, la primera pieza de videoarte de la serie ‘4Elementos’, que Ferraris ha realizado con José Manuel Zamora.

En la exposición, que estará abierta al público hasta el 25 de marzo, se podrá consultar una carpeta de trabajos de Ferraris y su libro de fotografías ‘El Origen’. Cada una de las imágenes de esta publicación está acompañada de un poema escrito por el padre del artista, el poeta y psicoterapeuta italiano Giancarlo Ferraris.