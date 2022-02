Enfermeras y fisioterapeutas de Ibiza se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Can Misses para exigir mejoras laborales. Se trata de la segunda convocatoria en lo que va de mes y desde el sindicato Satse no descartan ir a la huelga si no se atienden sus reivindicaciones. Piden, una vez más, estabilizar las plantillas mediante incentivos, como la indemnización por residencia que cobran sus compañeros de Canarias y que no se materializa en Baleares.

La portavoz del sindicato Satse en las Pitiusas, Verónica León, ha reiterado la necesidad de reforzar los departamentos con más personal, más aún de cara a la temporada turística. “Desde la gerencia de Can Misses nos dicen que va a ser un verano prepandémico. Si a día de hoy quedan plazas sin cubrir, ¿qué va a pasar en plena temporada? Dicen que ya tenemos refuerzo por el covid, pero necesitamos más profesionales. Ellos están muy tranquilos, pero nosotros no”, ha criticado. En este sentido, León ha recordado que en los meses fuertes del verano hay trabajo en prácticamente todas las comunidades autónomas, por lo que los sanitarios no optan por venir a Ibiza; de hecho, “hay fuga de profesionales”. Y es que, según ha explicado el enfermero Moisés Román Alcántara, que lleva 14 años en el gremio, “los contratos que se hacen son vergonzosos”. En su caso, ha tenido “contratos de un solo día, bajas de una semana o de un mes e, incluso, bajas maternales en las que después cambian el tipo de contrato”. Pero va más allá. “El verano pasado se hicieron contratos de cinco meses y 25 días para no llegar a los seis y así no tener permiso de vacaciones”, ha subrayado. Él ha conseguido una interinidad en la última convocatoria, pero ha señalado que muchos de sus compañeros han optado por irse a otros hospitales que les ofrecen “prácticamente el mismo salario” en ciudades en las que “la vida no es tan cara”. León, por su parte, ha asegurado que hay casos en los que “se están denegando reducciones de jornada”. Falta de personal Desde el Satse han insistido en que la falta de personal deriva en una baja calidad asistencial. “Hay consultas que se tienen que desdoblar porque no hay personal para cubrirlas”, ha indicado León, al tiempo que ha añadid: "No solo estamos luchando por el beneficio del colectivo, sino por el de todos los ciudadanos: invertir en salud es invertir en todos”. La portavoz del sindicato ha señalado que, en atención hospitalaria, cada enfermera de Ibiza atiende a 20 pacientes diarios, cuando la media está en siete. Esto se traduce en una sobrecarga laboral, ha explicado, que conlleva demoras en las consultas. “Hay agresiones de pacientes a los sanitarios por esta situación. Recibimos muchas quejas porque hay pruebas diagnósticas que hacer y pacientes a los que ver y no se hace como se debe. En Ibiza trabajamos con servicios mínimos”. Por ello, ha incidido en la importancia de desbloquear la Ley de Seguridad del Paciente, que regula las ratios de pacientes por enfermera y para la que se recogieron 700.000 firmas, que se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados. También ha pedido que se contemple la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años y que se clasifique al colectivo en el grupo A. A la concentración han asistido una veintena de sanitarios.