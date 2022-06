Los chárteres náuticos de Formentera siguen sin poder amarrar sus barcos en la Savina

Las empresas de chárter que operan en la Savina y las que lo hacían en s’Estany des Peix, en Formentera, siguen sin una solución que les permita desarrollar su actividad ya que no tienen sitio en el que amarrar sus embarcaciones de pequeña eslora.

A pesar de los intentos de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de acercar posturas durante la reunión celebrada el pasado lunes en la Casa del Mar, con todas las partes implicadas, parece que la solución sigue sin satisfacer a la Asociación de Usuarios Profesionales de la Savina.

La empresa Port Formentera, que gestiona la dársena de levante, presentó en el mes de abril una propuesta a la APB «basada en un estudio de ingeniería» para poder dar salida a unas 40 embarcaciones de lista sexta, aprovechando el espacio de la antigua rampa actualmente situada al lado del traveling, explicó el administrador de la compañía, Carlos Illa. Se trataría de un sistema de cunas y una grúa que movería las embarcaciones hasta el mar.

La sorpresa fue conocer durante la reunión de la APB que la empresa que ha ganado el concurso de la dársena de poniente, Port Med Formentera, también había presentado otro proyecto pero basado en un sistema de remolques para mover las barcas y de estanterías para guardarlas en tierra.

Ante el hecho de tener dos ofertas, la APB consideró que habría que convocar un concurso, lo que dilataría en el tiempo la solución.

«Como gesto de buena voluntad», dijo Carlos Illa, de Port Formentera, «hemos retirado nuestra propuesta para no entorpecer».

Sin embargo, en la mañana de ayer la citada asociación, que agrupa a unas seis empresas de alquiler de embarcaciones, se reunió con el representantes de Port Med Formentera, Pepe Roselló, pero según dijo el portavoz de los usuarios, Toni Juan, no llegaron a ningún acuerdo: «Nos han ofrecido [Port Med] unas estanterías, unas cunas para los barcos y unos remolques, sacándolos y metiéndolos cada día al agua. Ya hemos dicho que no es operativo y cuando nos hemos juntado otra vez [ayer] para saber quién estaba interesado, no ha salido nadie».

Por su parte, el portavoz de esta empresa, Pepe Roselló, manifestó que su compañía está intentando dar una solución a las embarcaciones de lista sexta: «Estamos viendo la mejor forma posible de hacerlo, aunque no puedo avanzar qué solución se tomará».