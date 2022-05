La pasarela de s’Estany des Peix, en Formentera, se reducirá «lo máximo posible»

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, convocó ayer una rueda de prensa para defender el proyecto de fondeos de s’Estany des Peix aprobado en 2018, que contó, recordó, «con el voto de todos los partidos representados en el Consell y que es absolutamente necesario para recuperar» este enclave, situado en el Parque Natural de ses Salines.

Ana Juan reconoció que «no somos ajenos a la polémica que hay en la calle» por la instalación de una pasarela de acceso a los pantalanes flotantes del citado proyecto, que con sus 12 metros de largo y 1,6 de alto produce un gran impacto visual. Esta estructura está siendo muy criticada por parte de numerosos sectores de la población y no solamente de los usuarios de s’Estany.

Juan manifestó: «Somos conscientes de que esta pasarela tiene un impacto visual enorme y no es asumible». Esta fue la expresión que más repitió a lo largo de su comparecencia, «no es asumible», acompañada del compromiso de reducir la altura de esta estructura. La idea es reducir la altura sobre el nivel del mar «lo máximo posible teniendo en cuenta criterios de seguridad», y que «quede integrada en el entorno».

Al ser preguntada sobre si preveían ceses o dimisiones por esta instalación, eludió la respuesta para reiterar: «En estos momentos estamos trabajando para solucionar el impacto visual, rebajar en lo posible la altura y buscar una solución definitiva que esté integrada en el entorno natural de s’Estany des Peix».

En cuanto a si el Consell no se había percatado de que en el proyecto básico de 2018 la pasarela y los pilares están perfectamente previstos y grafiados en sus actuales dimensiones, respondió: «Es un proyecto básico aprobado por todas las administraciones competentes, Govern y Consell, y es el que teníamos que ejecutar. Obviamente, como he dicho, el impacto visual no es aceptable».

El conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, explicó que están trabajando en dos alternativas: una «a corto plazo» para reducir la altura de la estructura y la segunda, «a medio plazo», que será la solución definitiva. Está previsto que esta misma semana lleguen las propuestas técnicas de la empresa que ha diseñado la pasarela. Entonces tomarán una decisión las administraciones implicadas.

El proyecto de fondeos de s’Estany des Peix contempla 285 amarres para pequeñas embarcaciones, 78 de los cuales se sitúan en los pantalanes flotantes a los que da acceso la citada pasarela.

El presupuesto de ejecución de la obra es de 650.000 euros, financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible.