Álvaro Morata reencontró el gol 396 minutos después en el empate entre España y Polonia en la segunda jornada del grupo E de la Eurocopa 2020, con un penalti fallado por Gerard Moreno con 1-1 y con un error de Aymeric Laporte en la igualada de Robert Lewandowski.

Así jugó España ante Polonia:

Unai Simón (7): Es el titular en la portería. Ya no hay ninguna duda. Su noveno partido seguido, el segundo consecutivo en la fase final de la Eurocopa, conllevó además una reivindicación: la parada con la mano izquierda con la que aguantó el remate de Robert Lewandowski y la victoria de España al borde del descanso. Sin esa intervención, quizá nada habría sido lo mismo en el partido. No pudo hacer nada después al cabezazo del delantero que fue el 1-1.

Marcos Llorente (6): El lateral derecho de Luis Enrique en esta Eurocopa tiene condiciones para jugar ahí, adaptado como está a cualquier posición. Sube por la banda, es atrevido, rápido, defiende bien, corre más veloz que nadie, pero no tuvo constancia ofensiva, apartado de la llegada y el tiro que lo hacen un notable goleador.

Laporte (4): No hay mejor ejemplo de la apuesta decidida del seleccionador por él que su titularidad constante. Tres partidos disponibles, tres partidos desde el once. Pero el gol de Lewandowski lo pone en entredicho, tan blando en la pugna con un goleador de la talla de su oponente, que le ganó la partida con demasiada simpleza. ¿Fue falta? El toque fue tan leve que admite un breve debate.

Pau Torres (7): Es el líder hoy por hoy de la defensa española, afianzado como está como central zurdo, con la calma que transmite y con la superioridad que demostró en muchos duelos este sábado. Fue solvente, preciso con la pelota, imponente en la salida y omnipresente en el corte.

Jordi Alba (7): Sus irrupciones por la banda izquierda son sinónimo de peligro para sus adversarios. Cuanto más aparece mejores soluciones ofensivas encuentra España para conectar el remate, que sigue en el debe del equipo. Además, también fue seguro en defensa.

Rodri (6): En el medio centro, aún sin Sergio Busquets, siempre cumple con su función, asociado a su manejo táctico, a su precisión en el pase y a su control del ritmo. Un error en la entrega dentro del área rival, tras una pifia en el remate, provocó un contragolpe de consecuencia inquietantes hasta que lo solventó Jordi Alba.

Koke (5): Notable el pasado lunes contra Suecia, este sábado bajó el nivel el centrocampista español, ubicado en el interior derecho, pero menos incisivo con sus pases, menos presente en el juego, menos decisivo, con menos llegada. Insustancial, más allá de su irrenunciable entrega. En el minuto 68 fue cambiado por Fabián Ruiz.

Pedri (6): Récord de precocidad en una Eurocopa con España, a sus 18 años, con todo lo que tiene en sus botas, en su segundo encuentro como titular en una Eurocopa, pasa demasiado inadvertido muchas veces en el juego de España. No arriesga, no se atreve del todo, no es tan concluyente como debe con el volumen de juego que asume.

Gerard Moreno (5): El único cambio del once. Reducida a la nada en cuanto a goles ante Suecia, él es el mejor goleador de la temporada a disposición de Luis Enrique, que lo alineó en la banda derecha. Suyo fue medio gol de Morata, por la asistencia con la que encontró al delantero, pero también estrelló en el poste un penalti decisivo con 1-1 en el minuto 58. La pena máxima reduce su partido.

Morata (6): "Estoy fenomenal", zanjó en la víspera el delantero madrileño, protegido antes por Luis Enrique. Pitado en el estreno ante Suecia, porque reincidió sobre la portería rival, este sábado resurgió con un gol con el que acabó con 398 minutos sin marcar, con un buen desmarque para batir la portería rival. Después falló el rechace del penalti de Gerard Moreno. De nuevo, con altibajos.

Dani Olmo (5): Por la banda izquierda, con la habilidad, la movilidad y la verticalidad de cada movimiento del atacante, fue el protagonista de la primera ocasión de España, un tiro flojo a las manos del portero. Le faltó mas desborde. Activo como siempre, pero por debajo del partido del pasado lunes. Fue reemplazado a la hora de encuentro por Ferrán Torres con 1-1 en el marcador del choque.

-----------------

Ferrán Torres (5): En el minuto 61, fue el primer recurso de Luis Enrique para remover un partido empatado. Fuera del once, cuando normalmente es un fijo, el segundo mejor goleador de la actual era, sustituyó a Dani Olmo, aunque no pudo cambiar el devenir del choque.

Fabian Ruiz (6): Entró en el minuto 68 por Koke. Aportó en su entrada al campo para el tramo final.

Sarabia (6): Fue el cambio en el minuto 68 por Gerard Moreno. Un futbolista de la confianza de Luis Enrique, que propuso el gol de la victoria a Morata, aunque no acertó en el remate.

Oyarzabal (s.c): En el minuto 87, en lugar de Álvaro Morata, entró como último recurso para buscar la victoria. EFE