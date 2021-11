«¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo?». Es una de las elogiadas sentencias que acuñó Van Gogh y que se materializa en el emprendimiento. Una acción, simple por definición, que tiene la capacidad de transformar la sociedad desde una perspectiva transversal. Emprender es mucho más que un concepto trend, se trata de apostar por un proyecto innovador sometido a un exhaustivo análisis y estudio. Desde el punto de vista empresarial, exige la definición de objetivos, líneas de acción y establecimiento de necesidades colectivas. No obstante, diseñar un producto con un valor diferencial basado en demandas externas y no en anhelos propios no siempre garantiza el éxito del mismo ni supone, generalmente, una tarea sencilla de abordar. En este sentido, la comunidad empresarial coincide en señalar que el crecimiento económico requiere responsabilidad. Las empresas deben alinearse con las demandas económicas, medioambientales y sociales imperantes y, para ello, es pertinente repensar su impacto por misión. Y es que, en un contexto global en el que el emprendimiento se profesionaliza y parece consolidar un ecosistema innovador, confluyen realidades contrapuestas. Así, España lidera el listado mundial de miedo al fracaso como obstáculo para emprender, siendo la juventud una arista atravesada por la carencia de recursos y experiencia.

Ahondar en los déficits y oportunidades que el emprendimiento genera y crear un clima de conocimiento compartido es el eje vertebrador de «Emprendimiento de triple impacto», la cuarta jornada del evento inspiracional i-Talks. Organizado por Prensa Ibérica a través de sus nueve cabeceras informativas del arco mediterráneo, este ambicioso proyecto aboga por la inspiración, innovación y transformación puesta al alcance de todos los actores vinculados al sector económico. Pero, ¿qué es el emprendimiento de triple impacto? Se trata de un modelo económico que persigue y establece entre sus objetivos estratégicos un éxito corporativo que trasciende el beneficio económico y genera un impacto ambiental y social positivo. Estas nuevas empresas sustentables tienen la misión de reconvertir la economía y transitar hacia nuevos paradigmas más justos y éticos. De esto saben, y mucho, los ponentes del próximo encuentro de i-Talks, que se celebrará en Las Naves el próximo 17 de diciembre a las 10:00 horas y que también se podrá seguir de forma telemática a través de las diferentes plataformas web de Prensa Ibérica. Así, el destacado elenco de ponentes estará conformado por María Celia Rodríguez, encargada de la gestión de proyectos europeos de I+D en la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación del Instituto de Tecnología Cerámica; Margarita Albors, presidenta y fundadora de Social Nest Foundation; Juan Bueno, coordinador de Mobility Hub Startup Valencia y CEO de Myrentgo Mobility; y Carlos Ferrando, fundador y CEO de Closca, la marca valenciana que busca inspirar un cambio positivo en la sociedad para generar un mañana más consciente y respetuoso. Además, Andy Stalman también intervendrá como embajador del evento, que contará con la participación de Marta Chillarón, directora de Las Naves. i-Talks, inspirar, innovar y transformar i-Talks, el ciclo de eventos inspiracionales orientados al desarrollo económico, es la ambiciosa propuesta impulsada por Prensa Ibérica, a través de sus nueve cabeceras del arco mediterráneo, con el objetivo de generar conocimiento compartido y dar respuesta a los múltiples requerimientos y desafíos que deben afrontar las mercantiles españolas para optimizar y consolidar sus negocios. A través de diversas jornadas temáticas, i-Talks incide en aspectos relevantes como la ciberseguridad, la industria 5.0, la energía sostenible o la digitalización, entre otros workshops. La próxima cita de este evento, «Emprendimiento de triple impacto», se celebrará en Las Naves, el centro de la innovación valenciana, el próximo 17 de diciembre a las 10:00 horas.