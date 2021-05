La masturbación proporciona al cuerpo infinidad de bondades y a prevenir diferentes patologías. La masturbación mejora el estado de ánimo y proporciona relajación, gracias a la liberación hormonal y la liberación de tensión. Además, la liberación de cortisol refuerza el sistema inmunológico y la de endorfinas reduce la depresión. ¿Por qué no dejarte llevar y experimentar un universo de sensaciones que te hagan vibrar?

Los juguetes eróticos son una excelente herramienta para escuchar nuestro cuerpo. De hecho, la mayoría de las mujeres que tienen problemas para alcanzar el orgasmo consiguen sentirlo gracias al uso de juguetes eróticos. “La masturbación ayuda también a trabajar el deseo de manera muy activa. El deseo suele ser “perezoso” y si no se trabaja, suele caer en una suerte de “letargo”. Cuando pasa eso, suele acarrear problemas. No olvidemos que “el deseo es la esencia del ser”, señala Valérie Tasso, escritora, sexóloga y embajadora de LELO en España.

En este sentido, el autoplacer es un camino a la superación de las barreras psicológicas que derivan en disfunciones sexuales. ¿Sufres de anorgasmia o pérdida de deseo sexual? La masturbación es un buen método para superar estas trabas, ya que proporciona un mejor conocimiento de la propia anatomía y contribuye a liberar ansiedad.

Educación sexual como asignatura reglada

La sexualidad femenina, y todo lo que la rodea, ha sido uno de los grandes tabúes de la historia. Estas barreras impuestas por la sociedad pueden derribarse con educación sexual como asignatura reglada. Una iniciativa "importante y absolutamente fundamental" según la experta.

Valérie Tasso afirma: “No hay otra forma de derribar los tabúes. Así de sencillo, así de complicado. Llevamos años pidiendo que haya educación sexual obligatoria ya. También la colaboración de iconos del cine, de la música, de los youtubers, etc. hablando de la masturbación femenina como algo absolutamente normal ayudaría muchísimo, también a los hombres, que ven en ellos unos referentes a seguir”.

Poco a poco se está consiguiendo que la masturbación femenina adquiera más visibilización social, y LELO contribuye a este hecho trabajando desde muchos y diferentes frentes. Uno de ellos es la elaboración de objetos de placer cada vez más adaptados a todas las anatomías femeninas. Siempre con diseños amables con ellas, con el objetivo de “transmitir en clave de valores la sexualidad femenina como algo absolutamente necesario para el bienestar en general”, afirma la sexóloga.

Y aprovechando que nos encontramos en el Mes de la Masturbación, ¿por qué no celebrarlo descubriendo cuál es el juguete erótico perfecto para ti? Ya sea en solitario o en pareja, lo importante es “saber disfrutar de las sensaciones placenteras que un objeto de placer consigue transmitir. La sexualidad es un viaje, no un destino”, apunta la sexóloga.

¿Qué juguete sexual se adapta mejor a ti?

Existen juguetes sexuales para "varios momentos, estados de ánimo e incluso según la madurez sexual de cada mujer". Tal y como explica la escritora, es el momento de descubrir, ya sea en pareja o en solitario, qué tipo de juguete sexual es tu preferido entre los Best Sellers de LELO.

Sila, el masajeador de clítoris para una experiencia slow sex

Sila es un succionador de clítoris que funciona por ondas sónicas. Permite encadenar con más facilidad varios orgasmos (la famosa multiorgasmia), ya que no irrita el clítoris al no entrar en contacto directo con él. Uno de los aspectos que diferencia a Sila de otros succionadores tradicionales es su “boca”, que es más grande y suave que la de otros masajeadores y/o succionadores de clítoris. Una ventaja sin igual ya que permite no solo estimular nuestro órgano de placer sino que abarca toda nuestra plataforma orgásmica.

Sila es conocido en el mercado es por llevar a la práctica la famosa tendencia del slow sex relacionada con un sexo mucho más consciente, más lento y más sentido, que invita a vivir el momento con los cinco sentidos, a disfrutar de las sensaciones, a tocar, a explorar.

“Hay una creencia errónea y muy extendida que asegura que el fin último del sexo es el orgasmo y si no llegamos al clímax, damos por “fracasada” la relación sexual”. De este modo, en ocasiones, algunas personas (especialmente las mujeres) sienten presión a la hora de llegar al clímax, algo que puede ser totalmente contraproducente, "haciendo que nos centremos en el orgasmo y no en el disfrute del momento”, explica la sexóloga.

Por ello, Sila nace con el propósito de dar respuesta a esta demanda absolutamente imperiosa por parte de muchas mujeres.

LELO Soraya Wave, el conejito vibrador doble para un placer más intenso

Muchas mujeres que ya han alcanzado cierta madurez sexual, es decir que conocen muy bien su cuerpo y su respuesta sexual, utilizan el conejito vibrador LELO Soraya Wave sabiendo que puede favorecer un placer muchísimo más intenso. ¿Por qué? A causa de una doble estimulación del clítoris: desde la parte externa y desde la parte interna,donde actúa la tecnología WaveMotion: se balancea dentro de la vagina imitando el movimiento de los amantes más expertos.

¿Qué diferencia a LELO Soraya Wave del doble vibrador Enigma LELO, si ambos estimulan el clítoris tanto por fuera como el famoso Punto G? La tecnología utilizada es diferente, de forma que Enigma usa ondas sónicas para la parte visible del clítoris y vibraciones para la estimulación del Punto G; y LELO Soraya Wave utiliza vibraciones tanto en la parte que estimula el clítoris como en la parte del Punto G.

LELO Gigi 2, el estimulador del Punto G por excelencia

Al estimular el Punto G de las mujeres, suelen tener la sensación de que se van a orinar. “Es absolutamente normal y es la prueba de que están efectivamente estimulando su Punto G”, afirma Valérie. Y es que debido a su peculiar forma, LELO Gigi 2 se ha convertido en el vibrador para el Punto G más famoso del mundo.

LELO Gigi 2 es muy cómodo en la mano porque no es muy grande, "pero la panacea de este juguete es su punta aplanada que se introduce en la vagina", aclara la experta. Así es fácil encontrar con precisión el Punto G y abarcarlo entero durante la estimulación del mismo, un aspecto que le diferencia de otros vibradores convencionales.

Juguetes sexuales también para hombres

Según relata Valérie “hasta hace poco, algunos hombres pensaban que los juguetes eróticos solo iban dirigidos a las mujeres. Eso es debido a que ellos tienen más a mano su sexo. Masturbarse, para ellos, no tiene ningún misterio. Mientras que para las mujeres es un poco más complicado, no está tan a la vista”.

Sin embargo desde hace unos años han salido al mercado muchos masturbadores cada vez más sofisticados. “La clave está en que las sensaciones de estos masturbadores masculinos sepan reproducir algunas prácticas eróticas”, concluye la sexóloga.

El masturbador masculino F1s, toda una revolución para el placer del hombre

La llegada al mercado del masturbador masculino F1s ha supuesto un auténtico torbellino para el hombre, ya que dispone de sensores internos personalizables, ranuras internas curvadas para aumentar las sensaciones, y una silicona suave Premium en su interior.

La llegada al mercado del masturbador masculino F1s ha supuesto un auténtico torbellino para el hombre, ya que dispone de sensores internos personalizables, ranuras internas curvadas para aumentar las sensaciones, y una silicona suave Premium en su interior.

Este masturbador masajea el pene con ondas sónicas mezcladas con vibraciones tradicionales para una experiencia sexual extraordinaria. También dispone en la cubierta de una ventana que permite ver lo que está sucediendo mientras un hombre se masturba, a diferencia de otros masturbadores masculinos.

¿Quieres más? Si esto no te parece suficiente, LELO es la única marca que tiene un masturbador masculino como el F1s, ya que es el primer objeto de placer del mundo para hombres con “Kit de desarrollo de software”, que permite crear sensaciones a la carta.

“Los juguetes eróticos no solo son beneficiosos para lograr orgasmos durante la masturbación, sino que también nos ayudan a explorar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, descubriendo las posiciones o modos de estimulación que más placenteros nos resultan”, concluyen los expertos de LELO.