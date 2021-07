El sector del capital riesgo presenta una importante brecha de género, una realidad que se puede ver de forma rápida con un par de cifras. Según un estudio de Axios, en Estados Unidos el porcentaje de hombres presentes en rangos ejecutivos de la industria ascendía al 91% en 2018. Es decir, solo el 9% de cargos con poder de decisión están ocupados por mujeres.

En España, un informe más reciente de Diversity VC muestra que solo el 27% de las personas que integran los equipos de estas firmas de inversión son mujeres. Con una salvedad: cuando se mira a través del techo de cristal, se observa que la cifra se reduce al 12,7% cuando se trata de mujeres siendo socias de la firma, mientras que las profesionales que ostentan un puesto en inversión representan solo el 17,8% del total.

Este es el terreno sobre el que hace cuatro años se lanzaron a trabajar Laura González-Estéfani y Clara Bullrich cuando lanzaron TheVentureCity, fondo de inversión y aceleración de startups. "No hay prácticamente mujeres general managers o managing partners en España ni en Europa", corrobora la cofundadora y CEO González-Estéfani, incluso aunque, según cuenta, "se ha puesto de moda incluir mujeres en fondos para cumplir con las cuotas para poder aplicar a fondos europeos".

La directiva habla de "barreras de entrada" en el sector derivadas de la cuestión de género, aunque asegura que no han condicionado ni su evolución como profesional ni la evolución de la firma de capital riesgo que ha levantado junto con Bullrich. El pasado mes de abril registraban su primer hito cuando Returnly, una de sus startups, fue comprada por la financiera estadounidense Affirm por cerca de 300 millones de dólares. La solución tecnológica de Returnly, empresa creada por el español Eduardo Vilar, facilita la experiencia de devolución en ecommerce.

TheVentureCity fue la descubridora del proyecto y ha acompañado a la startup con el primer ticket, la primera fase semilla, la serie B y la serie C. En palabras de González-Estéfani, hasta la fecha representa "gran apuesta y exit (salida de la inversión)", aunque muestra confianza en alcanzar más trayectorias de éxito dentro de las compañías que tienen en cartera y que define de "fascinantes".

Ecosistema emprendedor propio

Con más de 80 compañías bajo su paraguas, este fondo de capital riesgo ha realizado inversiones en Cabify, Spotahome, Trakto, Internxt, Peoople, Tucuvi o Woom. Solamente durante 2020 en un total de 30 empresas, de las cuales 25 fueron inversiones en fase semilla, con un ticket de entre 150.00 y 250.000 dólares, y las cinco restantes pasaron a la primera ronda, dentro del denominado 'Fondo I', donde el ticket medio se sitúa entre los 1,5 millones de dólares. Entre estas startups con las que cerraron ronda en este estadio figuran Simpliroute (Chile), Barkibu (España), Constella (San Francisco) y Base (Nueva York).

Con sede en Miami y Madrid, TheVentureCity acredita el camino cimentado por Silicon Valley como motor del emprendimiento, aunque Laura González-Estéfani descarta la opción de la réplica o la imitación y reclama una forma de hacer las cosas propia para España, tanto para los emprendedores como para los inversores. "Silicon Valley nos ha enseñado lo que funciona y lo que no, y yo creo en una receta en la que tomemos lo que funciona y lo mezclemos con las particularidades del nuevo ecosistema, preservando siempre la personalidad/identidad", asegura.

Sin embargo, para que el sector del capital riesgo reciba un verdadero impulso en el mercado español reconoce que queda trabajo por hacer, y pasa por una digitalización rápida de todas las industrias, además de "incentivar fiscalmente, invertir en capital emprendedor e incentivar el talento emprendedor". En este sentido, González-Estéfani califica como "una pena" que en España no existan fondos de inversión en capital emprendedor de más de 1.000 millones de euros. "Si hubiesen existido, ni Cabify, ni Glovo, ni Alien Vault, ni Flywheel ni tantos otros habrían tenido que recurrir a fondos extranjeros", subraya.

TheVentureCity trabaja fundamentalmente en emprendedores españoles cuyo objetivo es abrir camino en América o, a la inversa, en emprendedores americanos que buscan crecer en Europa. Los sectores que más interesan a esta firma son fintech, health tech, biotecnología, conectividad, ciberseguridad y relacionados con el turismo. Además de estos seis ámbitos, González- Estéfani apunta a otros dos que están actualmente en su radar: el de facilitadores para el comercio electrónico -donde se enmarcaría Returnly- y cleantech (empresas cuyo objetivo es tener un impacto medioambiental positivo).

Además del sector, a la hora de seleccionar en qué empresas, ideas o proyectos invertir, tienen en cuenta tres criterios principalmente. "El primero es siempre un buen equipo tecnológico y un fundador con visión ambiciosa e internacional. Lo más importante en este estadio es un equipo que sea capaz de atraer a los mejores", señala la cofundadora. El segundo requisito tiene que ver con la plataforma tecnológica: "La miramos en detalle ya que nosotros tenemos en el equipo ingenieros, expertos en datos y equipo de producto. ¡No se puede invertir en tecnología sin entenderla!".

El tercer y último lugar relevante en la revisión de las solicitudes lo ocupan las finanzas. "Nuestro proceso de due diligence (auditoría) es muy exhaustivo, precisamente porque nosotros antes de invertir, hemos construido compañías, y sabemos lo que puede ir bien o mal antes que los propios fundadores", añade González-Estéfani. Asegura la inversora que en la decisión final sobre qué empresa se lleva su respaldo no influye el género, sino "la visión, el equipo y la ambición". No obstante, incluye un matiz: "La priorización es siempre tamaño de mercado e industria. Si luego es una mujer fundadora, no te voy a mentir, claro que la atendemos antes que a un hombre".