El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha cargado este viernes en Cáceres contra los pactos de gobierno que han posibilitado la reelección de Pedro Sánchez y que pretenden llevarnos al "ignominioso" concepto de la "España multinivel", que haya españoles de primera y de segunda, algo contra lo que se rebela, ha dicho.

"No podemos aceptarlo de ninguna manera. Yo personalmente me rebelo contra eso y os pido a todos, a todos los ciudadanos de a pie, que seamos completamente conscientes que no podemos aceptarlo independientemente de las ideologías que tengamos", ha expuesto, delante de políticos y empresarios, al final de su intervención en un acto del Ciclo 90 Años de HOY de Extremadura.

En su opinión, los pactos con "grupos minoritarios independentistas y de extrema izquierda" van a agrandar el desequilibrio autonómico. "En Extremadura no podemos dejar de luchar contra ese abandono secular, no podemos dejar que nos sigan condenando, nos sigan desenganchando y nos sigan insultando. El desequilibrio territorial no se arregla con lo que conocemos y con lo que nos están anunciando", ha recalcado.

De esta forma, ha lamentado "las circunstancias que vivimos en estos tiempos" y ha apuntado: "los políticos seguiréis por vuestro camino, pero las empresas y ciudadanos seguiremos por el nuestro si no es absolutamente coincidente".

En la patronal extremeña, aunque están "satisfechos" de que ya haya gobierno nacional, tienen "muchísima preocupación y cierto desasosiego" por el escenario que abre y los apoyos que tendrá el nuevo gobierno, "no muy esperanzadores".

La patronal Extremeña ve "inseguridad jurídica"

Según el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, "desde el minuto uno y menos uno -los socios de gobierno- han empezado a amenazar con la propia estabilidad del gobierno, y eso es lo que peor viene a la economía y la empresa, la incertidumbre y la inseguridad jurídica".

Considera que ahora el Ejecutivo tiene que consensuar políticas de izquierda a derecha, con partidos independentistas que quieren romper la unidad de España.

"Creemos en la unidad de mercado, y nos preocupa, más allá del respetable debate de la posible amnistía, qué va a ocurrir después de la amnistía ¿vamos a estar en un escenario de secesionismo, de tensionar continuamente el país, se quiere romper la caja única de la hacienda pública, extrapolar modelos de otro tipo?", se ha preguntado.

En su opinión, en ese escenario Extremadura saldrá perdiendo por lo que desde la Creex se mostrarán "exigentes" con el nuevo gobierno respecto a sus compromisos históricos con la región, en materia de infraestructuras y políticas activas de empleo, así como una fiscalidad diferenciada que permitan atraer inversiones productivas.