Palladium Hotel Group ha presentado Palladium Cares, una identidad bajo la que se engloban los proyectos en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del grupo a nivel global. Según explica la empresa en una nota informativa, Palladium Hotel Group plantea «una estrategia integral que potencia su posicionamiento como agente de cambio positivo en la sociedad de la que todos formamos parte».

Según Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, «Palladium Cares nace con el objetivo de consolidar el compromiso histórico de la compañía en materia de RSC, dando continuidad a los proyectos ya existentes, reforzándolos e impulsando otros nuevos. Nos enfocamos, en primer lugar, en nuestro equipo interno, para continuar impactando positivamente y, en paralelo, en nuestras comunidades y el entorno».

Palladium Hotel Group, viene desarrollando a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, diversas acciones de Responsabilidad Social Corporativa en distintos ámbitos y, ahora, por medio de la iniciativa que engloba Palladium Cares da un paso más en este compromiso.

Responsabilidad interna

El proyecto ‘Our people’ tiene como objetivo integrar diversas iniciativas que mejorarán la vida de los empleados y su entorno. Para ello, la compañía ha hecho un análisis de las necesidades, a través de consultas extensivas con los propios empleados. De este proceso, han surgido 98 nuevas iniciativas, que ya se ha comenzado a implementar, con la finalidad de mejorar la experiencia del cliente interno. Entre algunas de estas medidas, destacan las mejoras en las propuestas de ocio y tiempo libre, bienestar, alojamiento y transporte de personal.

«Como muestra de compromiso de la compañía con estos proyectos y mecanismo de implementación, se han creado Gabinetes de RSC en cada hotel - compuestos desde la más alta directiva hasta nuevos empleados - quienes se reúnen periódicamente con el departamento de RSC corporativo de Palladium Hotel Group para analizar el plan actual e ir implantando mejoras constantes», informan.

«Desde Palladium Hotel Group tenemos un fuerte compromiso con nuestros empleados. Estamos convencidos que nuestra gente es el principal activo de nuestra empresa y hay que demostrarlo dándoles todo el apoyo», comenta Gloria Juste, Corporate Director of Social Responsibility de Palladium Hotel Group.

‘Our comunity’

En esta área de compromiso con comunidades locales, en América, el grupo ha proseguido con su labor trabajando en la creación los Centros de Capacitación Profesional con el apoyo de entidades públicas locales, con las que se desarrollarán oportunidades de formación profesional y educación. Estas actividades se implementarán en los diferentes destinos en los que Palladium Hotel Group está presente, comenzando ahora por Brasil, México y Jamaica..

En Europa se lanza el proyecto ‘4 causes to take action’, que se desarrollará en cuatro fases a lo largo del año y estará centrado en cuatro causas concretas: la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor. Este proyecto se articulará entorno a un catálogo de oportunidades de colaboración entre cada uno de los hoteles que el grupo opera en Europa y las ONG locales seleccionadas para el proyecto.

Medio ambiente

El tercer vector de actuación es el compromiso ambiental, con la que « Palladium Hotel Group ha buscado minimizar la huella de su actividad turística». Ahora, «el grupo continuará reforzando dichas acciones de manera global y dará seguimiento a las auditorías de implementación, con el objetivo de evaluar la eficacia de éstas». Como novedad, cabe destacar la implementación de varios proyectos que el grupo está poniendo en marcha, como, por ejemplo, en Brasil, con el Centro de Producción Agrícola; y en Jamaica, el Fish Santuary, un espacio protegido que protegen los lugares de anidamiento de la vida marina.