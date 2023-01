Pepita Escandell, teatro con sabor de Ibiza

Como entonces me dijo el título que tenía pensado (’Carai, Toni’) he mirado en la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera para ver si llegó a terminarla y publicarla; pero no hay ninguna información al respecto, por lo que, me temo, que al final no encontró la concentración que buscaba para completar el trabajo que entonces ya tenía bastante adelantado: «La he empezado ya varias veces, y ahora no sé dónde tengo lo que llevo escrito. Ya está hecha la estructura, falta perfilar los personajes y la manera típica de hablar de cada uno, algo más bien difícil. Es que lo que busco es que al principio se note que son del campo, hablando como los payeses; y que luego se refinen un poco cuando estén viviendo en Vila. Me está resultando difícil, ya te digo, pero quiero terminarla y la voy a terminar», concluyó resuelta y decidida. Así que igual la terminó, ojalá, y la tituló de otra manera. A ver si me entero, que ya me pica la curiosidad. Lo que sí he recordado gracias a la Enciclopèdia es que a Pepita Escandell le reunieron también en un volumen una serie de relatos que fue publicando aquí y allá a lo largo de su vida. Un volumen que se llama ‘Narracions breus’. Otro ángulo creativo de un personaje ibicenco, tan estimado y popular.