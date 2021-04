Fa doscents anys al Mississipi...

J.J.Audubon és un personatge mític. El seu immens Birds of America (435 espècies d’aus a tamany real, quatre volums de més d’un metre d’altura), del qual se n’imprimiren sols 120 exemplars, és un dels llibres més cars del mon, tant pel seu valor històric com artístic. El lector interessat pot accedir als gravats amb màxima qualitat a http://audubon.library.pitt.edu/.

Audubon, gran pintor i ornitòleg autodidacte, treballava sobre exemplars morts (per ell o pels seus col·laboradors), que montava en postures més o menys naturals, però amb la idea de mostrar tots els detalls anatòmics; Els exemplars més grans, en posició forçada, per encabir-los a la làmina. En molts casos, els paisatges de fons, o les plantes sobre les quals hi ha les aus, afegeixen valor a les figures. Hàbil i perfeccionista, va aconseguir un nivell artístic sorprenent amb representacions innovadores. Malgrat el suport d’alguns prohoms de la, aleshores, jove república, el seu mèrit va ser més apreciat a Anglaterra que als Estats Units.

Nordicalibros acaba de publicar el Diario del río Misisipi, les anotacions, al menys en part adreçades al seu fill, del viatge fluvial de Cincinnati a Nova Orleans, iniciat l’octubre de 1820. De gener de 1821 a finals del mateix any, les anotacions corresponen a la seva estada a la ciutat portuària. Una bona part del recorregut es desenvolupava en el territori de la Louisiana, comprat pels americans a Napoleó el 1803, el qual se n’havia apoderat tres anys abans. Audubon esmenta de passada edificis i fortificacions espanyols en el curs del seu viatge.

La lectura és apassionant, especialment pels interessats en ornitologia, ja que descriu un autèntic paradís aucellaire, amb una diversitat d’espècies i abundància d’individus inimaginable avui. De moltes aus, dona detalls d’alimentació, hàbits, migracions, etc. Però no cal, ni de molt, ser especialista per a gaudir-ne: és un magnífic llibre de viatge, un reflex del paisatge i la societat locals del seu temps, de la voluntat arrauxada d’un artista científic, que passa notòries penalitats i carències fins a la pobresa absoluta (sovint, s’alimenta dels seus models: insisteix sovint en l’abundància de greix que hi trobava en disseccionar-los). Sobreviu fent retrats als criolls, o classes a les seves dones i filles. No manquen subtils i gratificants mostres d’humor, i referències continuades a la seva esposa, que havia quedat cuidant la família sense el suport econòmic del marit, consagrat al seu gran projecte vital. El volum inclou una seixantena de reproduccions d’una selecció de les làmines del Birds of America.

Audubon dona nom a una poderosa associació de conservació de les aus i els seus hàbitats als Estats Units, fundada el 1905, que ha aconseguit èxits de gran envergadura. Si avui un artista o un científic, per reconegut que fos, portas a terme un projecte com el de l’autor que comentam, basat en el sacrifici de mils d’exemplars de totes les espècies, ben segur que seria perseguit per l’entitat i condemnat pels tribunals. Tots entenem que seria un anacronisme tronat jutjar aquella tasca en el context actual, que tanmateix veim aplicar en altres àmbits i figures històriques, amb la més injusta inconsciència.

Me permetré un consell final: seguir l’itinerari que descriu Audubon amb l’ajuda del Google Earth permetrà al lector gaudir d’alguns paisatges fluvials que poc deuen haver canviat, i de contrasts vivíssims en altres casos. La tecnologia domèstica del segle XXI ens permet aquests petits luxes!