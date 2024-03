El comité ético de RFEF revela que Camps, mano derecha de Rubiales, pidió apoyo a las apuestas porque "cobraban" de ellas

La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Araceli Mangas, que formó parte entre 2018 y 2020 de la Sección Ética del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales, aseguró en su declaración como testigo ante la jueza del caso Supercopa, Delia Rodrigo, que el entonces secretario general del organismo federativo, Andreu Camps, le pidió que "flexibilizara" su oposición a las apuestas deportivas porque la propia Federación "cobraba" de las empresas del sector.

Así consta en la declaración que prestó esta profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales el pasado 23 de febrero en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Majadahonda (Madrid): "Me ha pedido que cambiáramos, que flexibirizáramos, y me ha dicho que la Federación cobraba de las apuestas", contestó Araceli Mangas al ser preguntada si el ex secretario general de la Federación, Andreu Camps, le había reclamado una modificación del código ético.

En todo caso, prosiguió Araceli Mangas, ella dejó claro a Camps, considerado como la mano derecha del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, que no iba a permitir que los futbolistas pudieran cobrar del juego.

Sin embargo, los expedientes que abría el comité ético no llegaban a tener ninguna trascendencia, según el testimonio de la catedrática, que dio un ejemplo a la jueza Delia Rodrigo: "La vicepresidenta no conocía un importante informe que hicimos sobre la mala praxis que había por parte de futbolistas haciendo publicidad en los medios de comunicación a horas escolares, a horas infantiles haciendo propaganda de las apuestas deportivas", resaltó esta profesora de la Universidad Complutense madrileña.

En el mismo sentido, Mangas aseveró que los responsables del comité ético de la RFEF tenían "las ideas muy claras", y por eso se presentó un informe "en febrero o marzo [de 2020] para que se cuidaran esos comportamientos que estaban claramente fuera del código ético de la FIFA incluso del Código Ético español".

"Lo que habló conmigo [Andreu Camps] por teléfono, y no sé si conservo aún algún correo es que a él no lo gustaba cómo habíamos restringido la posibilidad de participación en las apuestas deportivas", prosiguió esta catedrática, que dimitió de su cargo porque llegó a la conclusión de que Rubiales y su cúpula utilizaban al comité ético: "Me sentí incómoda, me sentí utilizada, me di cuenta de que todo el trabajo que hacía no servía para nada, éramos un paraguas, éramos una pantalla de cara a la sociedad y los medios de comunicación", completó.

En su testimonio, la catedrática Araceli Mangas dijo también que los integrantes del comité ético se quejaron de que lo que hacían "no llegaba a ninguna parte". "Conservo un correo en el que nos quejábamos de que en los expedientes que habíamos abierto los instructores no nos reportaban lo que estaban haciendo, y no hacían nada con los informes que habíamos enviado", lamentó.

La Supercopa en Arabia

En relación al acuerdo para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, esta catedrática defendió que nadie les mencionó que hubiera un contrato relativo a esta competición y que si bien aprobaron un informe, éste no era preceptivo y no había sido requerido por la RFEF.

En este sentido, explicó que el comité de ética no era quien para decir si había o no que celebrar en Arabia Saudí porque "eso formaba parte de la competencia de la RFEF", y que lo único que podían hacer era "dejar claro que las razones crematísticas no son las únicas que deben llevar una competición fuera del territorio español", informa Europa Press.

Por otro lado, Mangas explicó que no tuvieron "el menor conocimiento de que pudiera haber ese tipo de transacciones" --por la intervención de la empresa Kosmos, del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué-- y añadió que en caso de que hubieran tenido conocimiento de comisiones ilegales habrían actuado porque "no estaban permitidas".

"A la luz del código ético vigente, ese comportamiento hubiera sido enjuiciable (...) y podría haber llegado a una importante sanción porque hay un clarísimo conflicto de interés", indicó, para luego añadir que Piqué además era parte de la competición y por tanto había una acción que podía ser "fraudulenta".