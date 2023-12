El joven canterano Unai Gómez dio esta noche en la última jugada del partido ante la UD Las Palmas en San Mamés tres puntos que acercan al conjunto bilbaíno a las posiciones de Liga de Campeones, que le quedan a un gol en la diferencia de goles con el Atlético de Madrid, cuarto con los mismos puntos pero con un partido menos.

Unai Gómez finalizó con un cabezazo en plancha lleno de fe desde la frontal del área la última jugada de su equipo, que él mismo inició con un robo y continuó Iñaki Williams centrando a Raúl García, solo en el segundo palo. Álvaro Valles despejó como pudo y el zurdo bermeano hizo estallar un San Mamés en ebullición en el asedio final de su equipo.

Con esta victoria, el Athletic, que suma 18 puntos de los últimos 24, alcanza en la tabla al cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos y le aventaja por un solo tanto más marcado.

Las Palmas se quedó a última hora sin un punto por el que había trabajado denodadamente, especialmente Valles, que hizo un partido magistral y hasta paró un penalti a Gorka Guruzeta en el minuto 40.

Antes de ese tanto milagroso, conseguido por el canterano con un cabezazo en plancha desde la frontal, el héroe del encuentro había sido el meta visitante Álvaro Valles, que había realizado varias paradas de gol y especialmente una para detener un penalti lanzado por Gorka Guruzeta en el minuto 40.

Con Valverde repitiendo su equipo y García Pimienta refrescando el suyo, en parte obligado por las bajas de Kirian y Lodeiro, ambos dejaron claro de lo que iba a ir el choque. Las Palmas quería la posesión, incluso sin pasar de campo, para defenderse, y el Athletic presionar arriba para robar y atacar.

En esa dinámica se imponían los amarillos, aunque las ocasiones eran rojiblancas. La primera, un mano a mano del mayor de los Williams tras una larga cabalgada que detuvo Valles en una de las varias paradas de alto nivel del meta sevillano.

Un primer remate defectuoso de un Sancet últimamente negado en el área rival dio paso a la primera de la acciones polémicas del partido. Un penalti de Paredes a Marvin, que, tras revisarlo el VAR y visionarlo en el monitor, Martínez Munuera anuló tres minutos después.

Retomó el dominio el Athletic, que empezó ya a asediar el área rival. Donde ni Paredes pudo aprovechar un barullo, Sancet volvió a mostrarse romo tras una asistencia de Iñaki Williams, y Guruzeta fue objeto de penalti por agarrón de Mika Mármol.

Esta vez el árbitro no varió la decisión y Valles volvió a aparecer, providencial, paras detener el lanzamiento desde lo once metros del propio ariete local.

De ahí al descanso, otra ocasión bilbaína, de Yuri a otro centro con sello de gol del Iñaki, y dos oportunidades grancanarias en el generoso descuento de la primera mitad, de seis minutos. En la primera, Lekue se interpuso en un disparo de Munir entre los tres palos; y en la segunda Araujo empaló desviado un gran centro de Marc Carmona.

A regreso de vestuarios, no varió mucho el signo del partido aunque sí fue empezando a hacerse más de ida y vuelta.

En esa línea, no obstante, apenas si hubo ocasiones. La única, aunque muy clara, fue del Athletic. De Berenguer, que vio como su remate junto al poste, que parecía colarse, era despejado por Valles en otra intervención espectacular.

Respondió Sandro con un disparo marca de la casa repelido por Simón a córner y a partir de entonces, respondiendo a la llamada a rebato de la grada, empezó un nuevo asedio de los 'leones'.

Que no se cobraron pieza porque Williams no enganchaba, a pesar de que o intentaba, el remate perfecto y Valles aparecía siempre. Como en la triple ocasión local del minuto 69, en la que Nico no llegó por poco a un centro de gol de Berenguer.

El gol de Unai Gómez para dar la victoria al Athletic en la última jugada del partido.



Las Palmas protestó una posible falta sobre Sandro. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iUHe0xPCAt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 20 de diciembre de 2023

Con San Mamés volcado Unai Gómez se adelantó al despeje de Valles fuera del área, pero Araujo llegó rápido a bloquear el disparo desde el suelo del canterano.

Siguió el asedio, córner tras córner, pero el Athletic no aprovechaba sus ocasiones hasta que llegó el cabezazo de Unai Gómez que decidió el choque.