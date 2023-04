La Liga insta a la jueza a investigar también al hijo de Negreira por corrupción

La Liga de Javier Tebas está teniendo una papel muy activo en la investigación judicial del 'caso Negreira' por el presunto caso de corrupción en el FC Barcelona. Fue la primera entidad que se personó en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para ejercer la acusación y aportó documentos que, a su entender, implicaban a los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Ahora ha dado un paso más y ha requerido a la jueza que incluya en la investigación a Javier Enríquez Romero, el hijo del exdirigente arbitral, por su vinculación con las empresas que cobraron millones del Barça, a la vez que ha avalado que el Real Madrid ejerza también la acusación como perjudicado.

De entrada, tanto la fiscalía como la jueza instructora Silvia López Mejías descartaron incluir en las pesquisas a Javier Enríquez Romero al considerar que no habían indicios de delito contra él. Pero La Liga insiste y estima "errónea dicha apreciación", ya que, según esta entidad, existe un "nutrido cuadro probatorio" del que se desprendería "la cooperación activa y necesaria" del hijo del principal implicado en la trama.

Las sospechas se basan en el informe de la Agencia Tributaria y en la relación que este ha tenido con árbitros a los que asesoró como 'coach' y que pitaron al FC Barcelona. Esta entidad también aporta una anotación intervenida "en la que parece estipularse una retribución específica por lo que sería la función de acompañamiento de los árbitros al hotel y a los aeropuertos", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. La anotación manuscrita confiscada en el domicilio del exdirectivo del Barça José Conteras Arjona decía: "Ver coche del árbitro o no en función. Tema coche aeropuerto hotel". El documento detallaba unas cantidades: "50.000+10.000".

La Liga sostiene que el hijo del exdirigente arbitral tenia una nómina y era apoderado de la mercantil Dasnil 95, la sociedad en la que participaba con su padre, y que percibió pagos millonarios del Barça, y destaca su conexión con otras sociedades de la trama, como Soccercam, que es suya y también recibió dinero del club en la primera etapa de Joan Laporta, y Tresep 2014 SL, una mercantil del exdirectivo del FC Barcelona José Contreras, fallecido en 2022, que actuó como intermediaria para el cobro de algunas cantidades.

Hacienda destaca en un acta que uno de los desembolsos de Dasnil a Javier Enríquez se trata en realidad de "una retribución encubierta". Es decir, según la entidad que preside Tebas, esta persona "mantenía una fluida y continuada relación con la sociedad que administraba" (Dasnil) y "que impide concluir que se trataba de un mero testaferro". La Liga expone que los exejecutivos del club azulgrana, como Óscar Grau, Albert Soler o el mismo expresidente Bartomeu, dejaron constancia en algunos requerimientos o en su declaración ante la policía que no tenían relación con el exdirigente arbitral Enríquez Negreira, pero si con su hijo.

Árbitros clientes

Para demostrar la estrecha relación de Javier Enríquez con los árbitros españoles, LaLiga también ha puesto a disposición del juzgado un listado con el dinero que percibió este de seis árbitros españoles por sus servicios de 'coaching'. Uno de ellos, Óliver de la Fuente Ramos, le llegó a abonar 10.200 euros entre el 2016 y el 2018. En este grupo incluye a Santiago Jaime Latre, Javier Alberola, Iñaki Vicandi, David Medié y Carlos Calderiña. Latre y Albertola actuaron como colegiados en partidos del Barça en el mismo periodo en que hicieron esos desembolsos.

Por otra parte, en el juzgado que investiga el caso no paran de llegar peticiones para ejercer la acusación. Una de ellas es de la Associació per a la Promoció d'Activitats Socials i Esportives 2004, que engloba a seguidores de Un Crit Valent, y del abogado de Tenerife Miguel Ángel de Armas Pérez, letrado que incluye en su querella a Joan Laporta y a Joan Gaspart, en cuya presidencia también se abonaron fondos a las sociedades del caso Negreira. Esta querella obligará a la jueza a pronunciarse sobre la prescripción o no de los delitos