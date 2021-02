La UD Ibiza recupera la senda triunfal

Comenzó el Valencia-Mestalla fuerte, con dos disparos, de Esquerdo y Carlos González, en los primeros cinco minutos de juego ante los que tuvo que emplearse a fondo el portero Germán, que repelió ambas acciones de peligro y evitó que los visintantes se pusieran por delante en el marcador.

La cosa se le puso poner de cara a los celestes a los diez minutos de juego, con un penalti por agarrón a Castel dentro del área. Fue Lara el encargado de lanzar la pena máxima, pero el chut se le fue muy arriba y la pelota tocó el larguero, para acabar marchándose fuera.

Pasado el cuarto de hora fue Davo el que pudo marcar. Lara, caído en banda izquierda, se marcó un bonito gesto técnico para zafarse de su rival y puso un perfecto centro al corazón del área. Allí estaba Davo, que remató con mucha gente de por medio y su golpeo tocó en un defensa del equipo valencianista, que estaba muy bien asentado en el césped artificial de Can Misses, dificultando la creación de juego de los celestes.

Poco a poco la UD Ibiza empezó a ejercer un mayor dominio sobre el rival y su caudal ofensivo creció de forma exponencial para acabar prácticamente asediando al Mestalla, que ya no tenía tanto ímpetu como al principio del partido.

Davo, en el minuto 26, firmó una bonita acción personal que no pudo ser culminada con el gol. Tiró un sombrero para zafarse del rival que le salió al paso y luego su disparo fue taponado por la defensa visitante. El asturiano, muy activo, remató de cabeza fuera a la media hora de juego. Y dos minutos después fue Lara el que con un centro-chut obligó al portero Bernard a meter la manopla para enviar el esférico a córner. En el saque de esquina fue Goldar, el que también con la testa, pudo marcar, lo mismo que en la siguiente acción Javi Pérez, cuyo disparo dentro del área pequeña fue repelido por un felino Bernard.

En pleno caudal celeste, los visitantes también tuvieron la suya, con un chut muy tímido de Emaná que llegó mansamente a las manos de Germán. El portero estuvo listo y lanzó un pelotazo largo para Davo, que se cocinó él solito la jugada. Buscó el espacio, aprovechó la empanada de los zagueros, cazó el balón y lo elevó por encima de Bernard. Era el minuto 37 y los locales abrían la lata después de haber trabajado para ello.

Antes incluso del descanso Goldar remató con dificultades, tras un servicio de cabeza de Kike López, pero la pelota no traspasó la muralla defensiva de los naranjas. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Segunda mitad

En la segunda mitad pareció que la UD Ibiza quería llevar la iniciativa desde el principio, pero de nuevo estuvo mejor un Mestalla que tuvo en los compases iniciales dos acciones para empatar. Primero con un chut de Gozálbez desde la frontal del área que se perdió por línea de fondo, pero cerca del palo de la potería de Germán. Después fue Carlos González, el que tras una buena combinación de los visitantes, ejecutó un golpeo muy cruzado con todo a favor para marcar.

Contestó Javi Lara, en el 58, con un flojo disparo que no inquietó a Bernard. Los celestes no encontraban el camino para sentenciar y el Mestalla se creció. Marc Ferris probó fortuna con un lanzamiento desde la frontal que no vio portería, pero la más clara la tuvo Adri Gómez en el minuto 66. Esquerdo botó una falta lateral desde la izquierda y Gómez remató muy bien de cabeza, pero la pelota se estrelló en el palo.

Sin embargo, la puntilla de la UD Ibiza iba a llegar en una jugada a balón parado a falta de poco más de un cuarto de hora para acabar el choque. Manu Molina, en el 73, sirvió con precisión un saque de esquina y Goldar se elevó con potencia y remató de cabeza para establecer el 2-0.

Aunque no se dio por vencido el Mestalla, que pudo recortar distancias con un lanzamiento de falta directa de Esquerdo que se fue al laguero. Un nuevo susto para el equipo ibicenco.

También tuvo el tercero la UD Ibiza, pero el remate de Davo, tras una buena pared con Castel, salió por encima del larguero. Era el minuto 82 y el partido se conviertió en un auténtico toma y daca. Ya en el 90, Goldar estableció el definitivo 3-0 al enviar a la red un pase de Cirio desde el costado izquierdo.