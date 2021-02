Carcedo: «Lo que nos importa es ser capaces de conseguir nuevamente tres puntos»

La UD Ibiza recibe este domingo al Valencia-Mestalla, a las 12 horas en el estadio municipal de Can Misses, en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada del grupo 3-B de Segunda B. Un encuentro en el que el equipo ibicenco tratará de romper la racha de dos choques consecutivos sin ganar y evitar así entrar en una dinámica no deseada. «Lo que nos importa es que seamos capaces de conseguir nuevamente tres puntos», declaró Juan Carlos Carcedo, entrenador del equipo ibicenco, ayer en rueda de prensa.

El preparador de los celestes insistió en que no mira la clasificación, a pesar de que esta semana podría darse ya matemáticamente el pase de los suyos para la segunda fase y, como mínimo, asegurarse ya estar presentes la temporada que viene en la nueva Primera División RFEF. Eso si no consiguieran el ascenso a la Liga Smartbank, que es el gran objetivo del club que preside Amadeo Salvo. «No es una cosa que me preocupe. Lo que me preocupa es intentar que el equipo vuelva a la dinámica de tres puntos y conseguir la victoria. Ya no es quedar en una posición o en otra, sino lograr los máximos puntos posibles», manifestó Carcedo.

El técnico de los de Vila manifestó, sin embargo, que no pueden confiarse ante el Valencia-Mestalla a pesar de que es «un rival de la parte baja de la clasificación», ya que el filial valencianista ha logrado «ocho empates». «Es cierto que le está penalizando el hecho de que no está logrando victorias, pero si tú miras los resultados que ha tenido fuera de casa ha empatado recientemente contra el Hércules, la Peña, al Villarreal B... Es un equipo que está obteniendo buenos resultados cuando se desplaza fuera», indicó.

Castel, ya disponible

Carcedo recuperará para este choque al goleador Sergio Castel, tras cumplir su sanción, lo que le dará al entrenador «más opciones para poder elegir», de cara a un choque en el que la situación con las bajas explicó que es la siguiente. «Morillas ha sido padre, y Fran está con unas molestias y está muy cerca de reaparecer, veremos si le forzamos o no. Eso es un poco lo que tenemos», indicó el preparador de los de Can Misses.

El entrenador de la UD Ibiza volvió a recalcar que el hecho de que su equipo no haya vencido en los últimos dos encuentros ligueros es una situación que se da en las competiciones, ya que «era algo de utopía» pensar que su equipo iba a puntuar o «ganar» en «todos los partidos». «Es una cosa lógica», manifestó Carcedo, que subrayó que «no siempre se puede conseguir tres puntos».

«En todas las categorías está muy complicado. Estamos viendo otros equipos y en otros subgrupos lo que está sucediendo. Es muy difícil conseguir tantas victorias, lo que hicimos en su momento. Le estamos dando, ahora mismo, el mérito que tiene porque es muy complicado hacer lo que hicimos», terminó diciendo Carcedo, para ensalzar la excelente trayectoria de su equipo.