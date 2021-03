«Con este acuerdo no pretendemos imponer nada ni adquirir nada que no sea nuestro». Con este compromiso de «no invasión» inició ayer Amadeo Salvo la exposición del acuerdo alcanzado con cuatro «emblemáticos» clubes del municipio de Vila, el Gasifred Atlético de fútbol sala; el Ushuaïa Ibiza Vóley; el Hàndbol Club Eivissa de balonmano; y el Ibiza Rugby Club, para «unir sinergias» durante las cinco próximas temporadas.

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, encabezó la rueda de prensa de presentación de la alianza liderada por la UD Ibiza, en un acto desarrollado en el hotel OD Talamanca, bajo el lema Unidos por el Deporte, al también acudió el conseller de Deportes, Salva Losa.

Tal y como explicó el presidente de la UD Ibiza, el pacto impulsado por el propio alcalde de la localidad, ante la grave crisis provocada por la pandemia del Covid-19, tendrá una duración de cinco años y se marca como objetivo «crecer juntos» y «unir sinergias» para favorecer la promoción del deporte y el crecimiento de las cinco entidades deportivas.

El espónsor principal de la UD Ibiza -y empresa multinacional de la familia Salvo-, Power Electronics, será el patrocinador principal de los cinco equipos, que lucirán la elástica celeste y el escudo de la UD Ibiza, respetando eso sí el escudo y los patrocinadores de cada una de las entidades.

Así, los cuatro equipos que se han unido al club de fútbol mantendrán su nombre original, precedidos de la nomenclatura de la UD Ibiza. Los equipos de base continuarán vistiendo la indumentaria tradicional de sus clubes; amarillo en el caso del CV Eivissa; naranja en el HC Eivissa; azul marino en el Gasifred y rojinegro en el club de rugby.

Aunque Amadeo Salvo no quiso hacer públicos los términos económicos del acuerdo, las cuatro entidades asociadas recibirán una importante aportación económica, de varias decenas de miles de euros, que resultará determinante para salvar sus proyectos deportivos en una temporada anómala marcada por el coronavirus. A cambio, cederán parte de su identidad para formar parte del macroproyecto deportivo que está desarrollando la UD Ibiza en la isla desde hace un lustro.

En este sentido, el empresario valenciano reconoció que están abiertos a incluir a más clubes en esta unión, incluido el deporte adaptado, tal y como subrayó.

«Esta alianza no queremos que sea pasajera o en época de crisis porque falta 'x' dinero para cubrir la temporada. Queremos trabajar a medio-largo plazo de forma conjunta, pero que cada uno mantenga su identidad y su ADN de club. Puede ser un modelo innovador. Vamos a unir sinergias en aquello en lo que somos comunes y vamos a intentar crecer a todos los niveles. Que el fútbol sea una locomotora para el resto de deportes. Desde la UD Ibiza vamos a poner todo nuestro empeño para ayudar. No es un intercambio de publicidad, es un proyecto para crecer», argumentó Salvo.

En el acto participaron el presidente del CV Eivissa, Mariano Esteban, en representación de la escuadra que participa en la Superliga masculina de voleibol; el gerente del Gasifred (2ªB de futsal), Juan Ruiz; el presidente del HC Eivissa (División Plata de balonmano), Jesús Prieto; y su homólogo en el Ibiza Rugby Club (Liga Balear), Alexandre Doury.

«Una verdadera revolución»

Esteban reconoció que fue uno de los primeros en pedir auxilio al club celeste, dada la grave crisis financiera provocada por la pandemia en las arcas del CV Eivissa. «Hemos pasado una travesía por el desierto. Ushuaïa nos dijo que iba a reducir su aportación y eso hizo que el proyecto de élite se tambaleara. En ese momento tanto el alcalde como Amadeo se portaron muy bien. Han entendido que el proyecto era a medio y largo plazo y que por un año malo no podíamos dejarlo caer», indicó el presidente del club de voleibol. Para Esteban, la alianza supondrá «una verdadera revolución en la sociedad ibicenca». «Imaginemos la isla con unos clubes que pueden llegar a Primera División y lo que puede conllevar como motor económico de la isla», añadió el exjugador del Ushuaïa.

Jesús Prieto, en representación del HC Eivissa, que esta temporada militará en División de Honor Plata, calificó el acuerdo de «espectacular». Aseguró que «merece la pena» renunciar a su tradicional «insignia del color naranja» para embarcarse en un proyecto «avalado por el señor alcalde y el presidente de la UD Ibiza». «Pongo por encima este proyecto, que es algo nunca visto en la isla, y espero que sea el inicio de una gran amistad», añadió Prieto.

El máximo responsable del Gasifred, Juan Ruiz, destacó que la alianza se haya firmado para cinco años: «Queríamos tener un proyecto a largo plazo porque es la única manera de seguir creciendo». El club de fútbol sala surgido en los 80 quiere regresar a la élite nacional, según admitió Ruiz, quien bromeó a cerca del cambio de color en su camiseta: «Antes teníamos el azul y ahora será celeste, como si lo hubiéramos lavado con lejía».

Por último, el presidente del Ibiza Rugby Club, Alexandre Doury, admitió la satisfacción del club por un acuerdo que les permitirá «luchar por subir» a categoría nacional. «Para nosotros es muy duro económicamente subir y estamos muy contentos con esta alianza. Hemos decidido con los jugadores que este acuerdo nos beneficia mucho», explicó.

La «generosidad» de Salvo

El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, como impulsor de esta iniciativa, remarcó la «generosidad» de Amadeo Salvo y aseguró que la UD Ibiza es de los pocos clubes que renuncian a las subvenciones municipales. «Si la UD no lo recibe, eso ya va a otros clubes», apuntó. En cuanto al papel que jugará el Ayuntamiento en esta alianza, recordó que los cinco clubes desarrollan su actividad «en instalaciones municipales», por las que «no pagan ninguna cuota». «Entendiendo que lo que venden son las primeras categorías, los ayuntamiento tenemos como obligación [apoyar] el deporte base. Cuando se dice de crecer, es crecer en el deporte femenino y en calidad de la base. No solo queremos campeones, sino mejores personas. La UD Ibiza ha demostrado tener una capacidad no solo económica sino de organización y de crear buenos proyectos», puntualizó Ruiz, quien celebró el acuerdo gestado desde Can Botino.