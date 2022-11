La UD Ibiza, ante la reacción o la depresión de ser colista

Cinco derrotas seguidas son muchas y está claro que suponen una pesada losa para cualquier equipo que compita en Segunda División. Tanto es así, que la falta de resultados y la preocupante situación de la UD Ibiza en la LaLiga SmartBank, obliga al conjunto que entrena Juan Antonio Anquela a reaccionar esta jornada para anotarse como sea un triunfo este domingo en Can Misses frente al CD Mirandés. No en vano, la escuadra celeste, que se juega en esta crucial cita contra los burgaleses mucho más que los tres puntos, necesita una victoria que reactive al equipo tanto en lo moral como en lo deportivo, con el reto de parar de una vez la sangría de puntos que viene sufriendo en las últimas semanas. Del equipo isleño, que encara ya su tercer partido a las órdenes de Juan Antonio Anquela, se espera que dé un paso al frente en su juego y que empiece a mostrar otra imagen, ya que se hace preciso un cambio de rumbo en la competición que rompa la espiral negativa en la que anda metido.

Salir de la zona de descenso es ahora mismo el único objetivo por el que debe salir a competir la UD Ibiza. Y esa lucha va a ser de todo menos fácil. Los de Anquela tendrán enfrente a un CD Mirandés que llega al alza, tras imponerse este miércoles al Tenerife (1-0), otro de los rivales con problemas por la cercanía de los puestos de descenso.

Los de Joseba Etxeberría, que también atraviesan por un momento crítico, pelean a su vez por abandonar la zona baja de la tabla y llegan a Ibiza ocupando el vigésimo puesto con 12 puntos, con uno más que la UD Ibiza.

Los de Miranda de Ebro cuentan con un victoria menos que los ibicencos (dos triunfos por tres de los isleños), pero han sumado cuatro empates más y tienen tres derrotas menos que la UD Ibiza, seis frente a nueve. Como contrapartida cabe destacar que los burgaleses aún no saben esta temporada lo que es una victoria como visitantes y tan solo han sumado dos puntos lejos de su feudo, con empates contra Eibar (0-0) y Lugo (0-0). No obstante, en el haber histórico entre ambos en Segunda manda claramente el CD Mirandés, ya que la pasada campaña, la primera vez que se cruzaron ambas entidades, los ‘jabatos’ vencieron a la UD Ibiza por 4-0 en Anduva y 0-2 en su visita a Can Misses.

El punto de inflexión de Etxeberría como ejemplo a seguir por la UD Ibiza

«Ganar y marcar el punto de inflexión». Esa es la frase empleada esta misma semana por Joseba Etexberría, técnico del CD Mirandes, para motivar a sus futbolistas de cara al partido contra el Tenerife, en el que los burgaleses acabaron imponiéndose (1-0) en su estadio y sumaron así su segunda victoria de la temporada.

El entrenador guipuzcoano del próximo rival de la UD Ibiza incidió en la necesidad de que su equipo mostrase «un mayor equilibrio» para ser «más competitivos», pero «sin perder» su propia «esencia».

La plantilla de la UD Ibiza de Anquela haría bien aplicándose ese mismo mensaje de su rival, porque necesita «un punto de inflexión» urgentemente para no hundirse en el pozo del descenso.