El ‘Pho3nix Kids by Javier Gómez Noya’ aterriza en Ibiza

Este sábado, en Ibiza, como antesala a la celebración del Ibiza Half Triathlon, un centenar de niños de entre 7 y 13 años de edad tendrán la oportunidad de identificar y potenciar los valores del deporte a través del triatlón, con motivo de la puesta en marcha del ‘Pho3nix Kids by Javier Gómez Noya’, un evento deportivo que aterriza en la isla de la mano del subcampeón olímpico español.

Los chicos participantes tendrán la oportunidad de disputar una prueba de Aquatlón y podrán hacerlo además sin coste alguno, puesto que las inscripciones son totalmente gratuitas, tanto para los niños federados como para los que no lo están.

La prueba de Acuatlón, que se celebrará en la playa de ses Figueretes, será una cita deportiva no competitiva, puesto que el objetivo no es otro que el de fomentar los valores del deporte. La esencia y la misión del ‘Pho3nix Kids by Javier Gómez Noya’ es dotar de herramientas y crear ayudas para promocionar la actividad física de los niños. Dicho evento esta diseñado específicamente para los más pequeños, para que disfruten y se diviertan en la práctica del deporte.

La competición estará divida en cuatro categorías: prebenjamín (7 años), benjamín (8 y 9 años), alevín (10 y 11) e infantil (12 y 13).

Las distancias serán de 25 metros nadando y 150 metros de carrera para los prebenjamines y benjamines, mientras que será de 50 metros nadando y 300 metros de carrera para alevines e infantiles.

Todos los participantes recibirán el gorro de Pho3nix, la camiseta y su medalla Finisher.