El entrenador de la UD Ibiza Javier Baraja tiene claro que hay que "compensar" la derrota de la primera jornada de LaLiga Smartbank en casa frente al Granada CF. La plantilla celeste viajará a Ponferrada para enfrentarse a los de José Gomes en un partido que Baraja califica de "reto".

El equipo leonés se estreno por todo lo alto en esta temporada 22-23 frente al Cartagena, en un partido en el que no faltaron goles y que acabaron llevándose los de Ponferrada por 2-3. "Vienen de ganar y en casa son muy buenos", ha advertido el entrenador de la UD Ibiza de cara al choque del próximo lunes.

La UD Ibiza, por contra, no tuvo el inicio de curso deseado. "Queremos quitarnos la espinita", ha declarado Baraja en rueda de prensa. "Nos faltó ese último pase para crear ocasiones de gol", ha admitido el vallisoletano, que asegura que la segunda división es larga y dura y hay que aprender a competir "con y sin balón".

En cuanto al once inicial, el entrenador celesta ha admitido que aún no está del todo decidido, aunque sí adelanta que habrá pocos cambios. Uno de los que se perdió el primer partido por lesión y sí podría estar en la convocatoria para el partido del lunes es Juan Ibiza. Por su parte, Gonzalo Escobar, también baja por un problema muscular, tendrá que esperar un poco más. Aunque "evoluciona bien" y "tiene buenas sensaciones" en palabras de Baraja, el joven argentino aún no está en plenas condiciones para competir. Hoy ha sido el primer día que se ha entrenado con el resto del equipo y, según el míster, habrá que ver la evolución a lo largo de la próxima semana.

Fichajes

La llegada de Isma Ruiz al club ibicenco cedido por el Granada CF es lo que necesitaba el plantel celeste "a nivel físico", ha detallado Baraja. Ruiz, de 21 años, se suma a la lista de jóvenes fichajes que la UD Ibiza esta haciendo en este mercado estival y que generan en la afición temor por falta de experiencia.

"Queremos gente que tenga energía e ilusión por defender al Ibiza", ha justificado Baraja, que añade que "la gente joven tiene potencial, hay que darles la oportunidad de demostrar lo que tienen".

Aún quedan dos semanas para el cierre del mercado de fichajes y la UD Ibiza tiene trabajo por hacer. Con las más que posibles salidas de Ángel Rodado y Raul Sánchez, entre otros, el club tendría que hacer algún fichaje más. "No es una cosa que a día de hoy me preocupe", ha afirmado sin embargo Baraja, que considera que corresponde a la dirección deportiva buscar jugadores que se adapten a las necesidades de la plantilla.