Ya lo adelantó el presidente Amadeo Salvo en rueda de prensa hace unas semanas durante la presentación de Armando Shashoua: "para el partido del Mallorca, no vale el abono". El pasado viernes se confirmó. La UD Ibiza hizo públicos los precios de las entradas para el derbi que se celebrará el próximo día 7 de agosto, en el marco del I Torneo Power Electronics.

Lo que sí tendrán los abonados es una ligera rebaja en el precio de la entrada: desde 10 euros en los fondos, hasta 25 si escogen ver el partido desde la tribuna. Para los que no son socios, los precios están entre los 20 y los 50 euros. Además, al no servir el carnet, los asientos no estarán reservados, por lo que los abonados no dispondrán de su asiento habitual.

Nada de todo esto ha gustado a los aficionados más acérrimos de la UD Ibiza que, esta vez, no han dudado en manifestar su desacuerdo con la dirección del club celeste a través de las redes sociales.

Se os está yendo la olla muchísimo. Vosotros sabréis. — Ruti 💥 (@Rutii7) 29 de julio de 2022

Pero no solo se han quejado seguidores a título individual, también lo han hecho algunos integrantes de las peñas, como el ex presidente de la Peña Corsarios, Juan Carlos Maneiro, que cree que este partido debería ser gratis para los socios como muestra de agradecimiento por "su fidelidad un año más". Cabe destacar sin embargo, que no ha habido comunicado oficial ni de la Peña Corsarios ni de la Penya Pagesa en relación a esta cuestión.

Pocas veces voy a cuestionar públicamente una decisión del club, pero en esta ocasión me parece un grave error querer cobrar al socio, y me da igual que sean 3, 5 ó 20€. Ese partido debería ser para presentar al equipo y agradecer al abonado su fidelidad un año más. — Juan Carlos Maneiro (@Kangoos84) 29 de julio de 2022

Otros han criticado que con actuaciones como esta es difícil crear afición o tildan al club de "pesetero". Muchos incluso piden "que no vaya nadie".

No creo q sea la mejor forma de hacer afición y más cuando el partido se va a televisar — eduibiza (@eduibiza) 30 de julio de 2022