De Val y Manolo González cogen el timón de la Peña

La Peña Deportiva ya tiene a quienes van a dirigir su destino la próxima temporada 2022-23 en Segunda RFEF. El club hizo ayer un doble anuncio al comunicar que el excapitán Marc de Val asumirá la dirección deportiva del club y que Manolo González renueva como técnico del primer equipo de Santa Eulària.

Marc de Val, que anunció su retirada el pasado martes, ha aceptado convertirse en el nuevo director deportivo de la SCR Peña Deportiva tras aceptar la propuesta de la junta directiva del club.

«Afronto este reto con muchas ganas. No estaba contento con mi rendimiento deportivo. Decidí colgar las botas porque tenía claro que había llegado el momento de trabajar en el mundo del fútbol desde fuera del terreno de juego. Por eso, cuando el club me hizo esta oferta, no dudé ni un segundo porque estoy preparado para darle a la Peña lo que se merece», explicó De Val en declaraciones al club, donde señaló que «seguir vinculado a este deporte era una prioridad» para él y la oportunidad de poder hacerlo en este club «era única», remarcó el catalán.

Los primeros retos que se ha marcado al frente de la dirección deportiva pasan por la renovación del técnico, Manolo González, que se concretó ayer a mediodía, y la posterior conformación de la plantilla del primer equipo, con la que el club aspira «a realizar una nueva campaña histórica la temporada que viene», subrayó el club en un comunicado.

«Con esta incorporación, la SCR Peña Deportiva da un salto en la profesionalización del club y crea, oficialmente, una secretaria técnica con un director deportivo al frente que trabajará, en exclusiva, en este ámbito», añade la entidad peñista.

«La anterior comisión deportiva ha hecho un trabajo excepcional. Las personas que conformaron la plantilla de la temporada pasada no trabajaban únicamente en el club. Todos tienen, además, sus propias empresas y tiene mucho mérito lo que han conseguido y estoy seguro de que podré contar con todos y cada uno de ellos en el futuro», concluyó sobre sus planes Marc de Val.

Manolo se siente muy valorado

Quien también continuará ligado al club es Manolo González, que cumplirá su segunda campaña en el banquillo peñista tras un primer ejercicio en el que alcanzó la eliminatoria final por ascender a Primera RFEF.

«El técnico gallego ha aceptado la oferta de renovación y seguirá al frente del primer equipo del club de la Villa del Río una temporada más», informó el club en otro comunicado, en el que califica la primera campaña como «brillante». «La secretaría técnica del club, encabezada por el director deportivo, Marc de Val, ofreció la renovación al técnico y, tras unos días de negociación, la entidad de Santa Eulària ha llegado a un acuerdo para que siga encabezando el proyecto deportivo de la entidad», añaden.

Por su parte, Manolo González explicó que ha decidido renovar «porque el club ha hecho una gran apuesta» por él y porque se ha sentido «muy valorado» desde el día que llegó. «Creo que uno tiene que estar donde le quieren y, en ese sentido, no he tenido ninguna duda sobre cuál era mi sitio. Venimos de hacer una gran temporada y ya he visto que hay herramientas para poder competir y trabajar otra vez al máximo para hacer un buen año», manifestó el técnico tras firmar su nuevo contrato.