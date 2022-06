Paco Jémez sobre su marcha de la UD Ibiza: «Los jugadores querían que siguiera, pero no deciden ellos»

Paco Jémez reapareció ayer en el trofeo Legends Trophy que se disputa en el Pula Golf Resort de Mallorca tras conocerse su marcha de la UD Ibiza la pasada semana. En unas declaraciones que recoge en vídeo el diario Marca, el exentrenador celeste explicó sin dar demasiados detalles su marcha del club, a pesar de que en varias declaraciones públicas había confesado su deseo de continuar.

«¿Te vas con la sensación de que los jugadores querían que siguieras? Sí, pero los jugadores no deciden», respondió a uno de los periodistas, después de admitir que directiva y técnico «no iban en la misma dirección». «He pasado seis meses fantásticos en Eivissa. Creo que hemos hecho un trabajo fenomenal, la gente encantada… Pero con quienes tienes que sentarte, con la parte que toma decisiones, si los caminos a seguir no son iguales o si son demasiado distintos, hay que tomar decisiones», aseguró el preparador cordobés, que agradeció a Amadeo Salvo y Fernando Soriano, exdirector deportivo, que le ofrecieran el banquillo celeste. «El hecho de no seguir responde a que igual ellos querían otro tipo de cosas o tenían otro punto de vista. Cuando las personas no vamos en la misma dirección, a darse la mano y seguir», concluyó en relación a su marcha.

Jémez destacó su relación con los jugadores, «muy cercana, muy estrecha». «Saben que les hecho muchas broncas pero que los quiero y que los defiendo y que son parte de mí», desveló el míster antes de iniciar el torneo de golf y de reconocer que se marcha «muy contento con el factor deportivo y humano» que encontró en la plantilla. «La gran virtud de la UD Ibiza y espero que no se pierda es la calidad humana del vestuario, a la hora de fichar se cuida mucho y es uno de los pilares del club», quien concluyó elogiando el carácter «joven, fresco y con mucha ambición» del proyecto celeste: «Tiene sus carencias como todos los que empiezan pero tiene la figura ambiciosa de Amadeo Salvo, que irá subsanando las carencias del club. Espero que con el tiempo pueda presentar un proyecto para soñar con Primera. Para Eivissa sería algo sensacional».