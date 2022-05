Paco Jémez se apunta a un torneo de golf en Mallorca con su futuro en la UD Ibiza en el aire

Paco Jémez retó de alguna manera a Amadeo Salvo este domingo, tras el último encuentro en el Tartiere ante el Real Oviedo (3-2), al advertir que se marchaba de vacaciones sin haber establecido una reunión con el club para abordar su continuidad como había asegurado el presidente durante la despedida de Javi Lara y David Morillas. «Yo me he despedido de todo el mundo y me voy para mi casa. Soy una persona muy educada y me despido, en principio, nada más. Yo no sé nada de una reunión el lunes. Me volveré a despedir de todos, a partir de aquí ya acordamos que nos vamos de vacaciones», dijo en alusión a esas conversaciones que arrancarían ayer lunes según indicó Salvo.

Jémez señaló en el Tartiere, casi en tono de despedida, que estaba «agradecido» a quienes hicieron posible su fichaje por la UD Ibiza, donde se lo ha pasado «muy bien», y destacó el «buen fútbol» que ha hecho el equipo desde su llegada. Pero no volvió a insistir en su deseo de continuar como sí había hecho en semanas anteriores. Mientras se resuelve su futuro, Paco Jémez ha confirmado su presencia en el torneo Legends Trophy de golf que se disputará en el Pula Golf de Mallorca el próximo fin de semana, y al que asisten nombres ilustres del European Tour así como exfutbolistas y figuras como Guardiola o Laporta, entre otros. Quizá la proximidad con la isla vecina precipite un acercamiento entre el cordobés y la cúpula de la UD Ibiza a lo largo de la semana. Mientras tanto, según el portal Entrenadores Fútbol, el nuevo director deportivo de la UD Ibiza, Miguel Ángel Gómez, habría sumado a su secretaría técnica a Jesús Sánchez Japón y Carlos Sánchez.