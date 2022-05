El centrocampista Marc de Val, uno de los capitanes de la Peña Deportiva, ha decidido colgar las botas y se retira como jugador en activo tras cinco temporadas en el club de la Villa del Río.

El futbolista de Blanes ha decido no renovar su contrato con la Peña Deportiva y retirarse en el club de Santa Eulària. El centrocampista, que llegó a la entidad en la temporada 2017-2018, pone así punto y final a una carrera repleta de éxitos deportivos.

De Val se formó en las categorías inferiores del CD Blanes y a los 9 años empezó a militar en las filas del RCD Espanyol de Barcelona, donde creció hasta convertirse en futbolista profesional. Tras su paso por el club perico, el jugador de Girona firmó por grandes clubes naciones e internacionales como el Real Madrid, el Olot, el Olímpic de Xàtiva o el Doncaster Rovers, equipó con el que llegó a disputar la Championship.

Al volver de Inglaterra, el capitán de la Peña Deportiva pasó por el Córdoba, el CE Sabadell y el Terrassa FC antes de llegar a la Peña Deportiva.

“Cuando lo firmamos, hubo personas en la directiva que no lo tenían claro porque venía de varias lesiones, pero yo personalmente aposté por él y a la vista está que no me equivoqué, Marc deja el fútbol para pasar a ser una leyenda más de la Peña Deportiva”, afirma Juan Marí, presidente de la entidad

En estas cinco temporadas en Santa Eulària, Mar de Val ha vivido, junto a sus compañeros, un ascenso a Segunda Divisón B, un playoff de ascenso histórico a Segunda División A y un playoff de ascenso a Primera RFEF, luciendo el brazalete de capitán.

Fue en esta última concentración en Benidorm, justo antes de que el equipo saliera del hotel en dirección a La Nucía para disputar la semifinal de la eliminatoria ante el Coruxo FC, cuando sus compañeros, encabezados por Carlos Cristeto, rindieron un sentido homenaje al ya exjugador gerundense haciéndole entrega de una camiseta con el dorsal 6 en la que se podía leer “gracias por todo, capitán”.

“Este club apostó por mí en un momento muy complicado de mi carrera deportiva y a día de hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que la Peña Deportiva es el club de mi vida. Me lo ha dado todo y siempre estaré en deuda con él. Aquí he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional. Santa Eulària es mi pueblo e Ibiza mi isla, para siempre”, comentó de Val tras el homenaje.

Mientras él y sus compañeros se fundían en abrazos, el capitán quiso volver a tomar la palabra para decir, muy emocionado, “gracias a todos, no me esperaba este momento y, la verdad, por cosas así este club es tan especial. El fútbol también es esto y espero seguir aportándole lo mejor de mí, aunque sea desde otros ámbitos”.

Desde la Peña Deportiva han deseado a Marc de Val "mucha suerte y aciertos en sus futuros proyectos". El próximo 18 de junio el club realizará el acto de fin de temporada con todas las secciones de la cantera y, ese mismo día, se despedirá al centrocampista con un pequeño homenaje por parte de la que siempre será su casa.